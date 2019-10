Ein Leben für die Natur: Professor Dr. Horst Weisgerber erhält Georg-Ludwig-Hartig-Preis

Professor Dr. Horst Weisgerber bekam den Georg-Ludwig-Hartig-Preis überreicht. Der Mündener wurde für seine Verdienste um die Verbreitung des Nachhaltigkeitsgedankens ausgezeichnet.

Hohe Ehre für Professor Dr. Horst Weisgerber aus Hann. Münden: Der Forstwissenschaftler wurde in Darmstadt von der landeseigenen „Georg-Ludwig-Hartig Stiftung“ für seine Verdienste um die Verbreitung des Nachhaltigkeitsgedankens mit dem Georg-Ludwig Hartig Preis 2019 geehrt. Der Preis wird seit 1987 von der Stiftung, die von der Hessischen Landesforstverwaltung gegründet wurde, vergeben.

Weisgerber ist vielen Menschen nicht nur im Mündener, sondern auch im hessischen Raum ein Begriff. Er begann seine Karriere seinerzeit in Treysa, widmete sich nebenbei der Pflanzenzüchtung und promovierte an der Uni München über eine Pappel-Krankheit.

Bald jedoch wurde er an die Hessische Forstliche Versuchsanstalt abberufen, für die er landesweit und seit 1983 auch international wirkte. Als Leiter des Institutes für schnellwüchsige Baumarten erwarb er besondere Verdienste.

Große Grüne Mauer

Diese Verdienste erhielten im Laufe der Jahre nicht nur nationale, sondern zunehmend auch internationale Anerkennung.

Hochgeehrt wurde er für sein Werk von den Chinesen als „Vater der Großen Grünen Mauer“ gefeiert. Seiner Pionierarbeit im Rahmen deutscher Entwicklungshilfe zu verdanken sind riesige Aufforstungsflächen im Norden Chinas, deren Ausdehnung allein in fünf Wuchsregionen diejenige der gesamten deutschen Waldfläche weit übertreffen dürfte.

Als Spezialist in China

Angetreten war Weisgerber 1983 als deutscher Pappel-Spezialist, da man in China glaubte, mit deutscher Hilfe in kurzer Frist eines 5-Jahres-Planes ausgedehnte Waldgürtel in etlichen Nordprovinzen als Schutz gegen die innerasiatischen Sandstürme vorwiegend mit Pappeln begründen zu können. Eigene Versuche waren mehr oder weniger gescheitert, da Kenntnisse über viele Standorte, geeignete Baumarten und vor allem über die Technik zur schnellen Produktion und Pflanzung von Unmengen junger Bäume weitgehend fehlten.

Weisgerber reiste oft in viele Regionen Chinas und schaffte es in wenigen Jahren, die chinesischen Forstkollegen auf den richtigen Weg zu bringen und in weiten Landesteilen des Riesenreiches dauerhafte Bewaldung sichtbar werden zu lassen, teilt die Stiftung mit.

Stein des Anstoßes

Das Projekt wird neben seinen enormen ökologischen Auswirkungen vor allem deshalb als Erfolg bewertet, da die chinesische Landbevölkerung die landwirtschaftlichen Ertragssteigerungen im Schutz von Waldgürteln erkannt und die Aus-und Fortbildung zahlreicher chinesischer Forstleute in Weisgerbers Institut zu Hann-Münden die langfristige Fortsetzung seiner Arbeit garantiert.

Die ökologische Verarmung bei gleichzeitiger Holznot Chinas zu bremsen erscheint eine Großtat mit internationaler Signalwirkung.

Bei all der Mühe, die ihm seine Aufgaben in China bereitet haben, konnte er sich den Leitspruch von Konfuzius zu eigen machen: „Um an die Quelle zu kommen, muß man gegen den Strom schwimmen“.

Einfluss auf Gesetze

Doch ging seine Arbeit in Deutschland stets weiter. Hier machte er sich einen Namen durch die Verbesserung des Gesetzes über forstliches Saat- und Pflanzgut mithilfe mehrerer Durchführungsverordnungen. In Brüssel trug Weisgerber zu entsprechenden Gesetzen für die EU bei

Buchautor

Die Forschungsreisen in mehreren Kontinenten verhalfen Weisgerber zu Kenntnissen, die ihren Niederschlag in viel weiterer Literatur fanden.

Im Buchhandel kann man Horst Weisgerbers autobiografisches Werk „Das tanzende Känguru“ mit vielen humorvoll glänzend geschilderten Episoden – auch aus der Treysaer Zeit – finden.

Service: Dr. Horst Weisberger, „Das tanzende Känguru. Vom Knäckebrot zum Feuertopf und andere nachdenkenswerte Geschichten“. Twentysix, der Self-Publishing-Verlag, ISBN: 978-3-74 07-43 72-7. Gebundene Ausgabe, 449 Seiten, 21,99 Euro. Als EBook: Verkaufspreis 9,99 Euro.

Landeseigene Stiftung

Die Georg-Ludwig-Hartig-Stiftung ist eine landeseigene Stiftung. Der Preis ist mit 5 000 Euro dotiert. Daneben fördert die Stiftung Arbeiten forstlicher Nachwuchskräfte, die im Sinne des Nachhaltigkeitsgedankens tätig sind. Um das literarische Werk Hartigs einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, sammelt und veröffentlicht die Stiftung die Bücher Hartigs. Georg Ludwig Hartig wurde 1764 im hessischen Gladenbach geboren.

Er wirkte als Oberförster in Hungen, war Landforstmeister im damals nassauischen Dillenburg, Oberforstrat in der württembergischen Forstverwaltung und schließlich Leiter der preußischen Forstverwaltung. Unermüdlich setzte er sich für die Verbesserung des Zustandes der ihm anvertrauten Wälder ein. Er gilt als der bedeutendste „forstliche Klassiker“ und als einer der Begründer des forstlichen Nachhaltigkeitsgedankens, heißt es in einer Mitteilung.