Lesen für eine lebenswerte Welt: Wanderausstellung in der St. Blasius-Kirche

Von: Thomas Schlenz

Freuen sich über viele interessante Geschichten: Nelli Feit (von links), Küsterin, Dunja Christokat, Blasius-Ausschuss, Christa Tischmeier, Lesenetzwerk im Mündener Kulturring, Helga Hillebrecht, Kirchenvorstand, Kumiko Chodowski und Anja Lauterbach, Stadtkirchengemeinde Münden. © Bettina Sangerhausen/Kirchenkreis

„Fridays for Future“ war gestern: „Books for Future“ heißt die Lese-Ausstellung, auf die sich der Kulturring und die Stadtkirche aktuell vorbereiten.

Hann. Münden – Kisten auspacken war laut evangelisch-lutherischem Kirchenkreis am Mittwoch angesagt in der St. Blasius-Kirche in Hann. Münden: Die Ausstellung „1000 Bücher – 1000 Chancen“ ist da. Bis zum 5. Juni könnten Besucher hier nach Herzenslust stöbern, lesen und spielen. Dazu stünden Caféhaus-Tischchen und Papphocker bereit.

Um Klima, Energie, Umwelt und Natur gehe es, in abenteuerlichen oder fantasievollen Geschichten, in Sach- und Bilderbüchern, ansprechend aufbereitet für Kinder und Jugendliche, und immer auch interessant für Erwachsene.

Das Lesenetzwerk im Mündener Kulturring und die Stadtkirchengemeinde Münden zeigen diese Wanderausstellung des Bundesverbandes Leseförderung gemeinsam. „Books for Future“ laute der offizielle Untertitel, mit „Lesen für eine lebenswerte Welt“ werben das Lesenetzwerk und die Stadtkirchengemeinde.

Die Eröffnung soll am Sonntag, 14. Mai, im Gottesdienst ab 10 stattfinden. Die Kirche ist dann laut Kirchenkreis täglich von 11 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet, Eintritt frei. Passend zur Ausstellung habe Christa Tischmeier vom Lesenetzwerk Mündener Kulturring eine Veranstaltungsreihe geplant und organisiert.

Teilnahme ist kostenlos

Die Teilnahme an allen Terminen ist ebenfalls kostenlos. So werde am Donnerstag, 25. Mai, ab 18 Uhr Dr. Doris Wagner, Klimaschutzmanagerin für Staufenberg und Hann. Münden, in St. Blasius zu Gast sein. Ihr Thema: „Klimaschutz - Welche Aufgaben ergeben sich für unsere Stadt?“ Nach ihrem Vortrag dürften in großer Diskussionsrunde Meinungen ausgetauscht werden.

Unter dem Titel „Waldeslust oder der Frust des Waldes“ berichte am Mittwoch, 31. Mai, Forstamtsrätin Susanne Gohde, Leiterin des Betriebs Stadtwald Hann. Münden, von den schönen Seiten des heimischen Ökosystems Wald, aber auch von den Gefahren, die diesem drohen. Beginn: 15.30 Uhr, ebenfalls in der St. Blasius-Kirche.

Darüber hinaus verweist der Kirchenkreis auf elf Veranstaltungen, die Grundschulen und Kitas für sich buchen konnten, neun in St. Blasius, zwei in einem privaten Garten.

Die Kinder räumen mit Finn Flosse das Meer auf oder begeben sich unter die Erde in die Maulwurfstadt. Sie lösen das Rätsel, warum die Bienen keinen Pollen mehr sammeln wollen oder gehen auf die Suche nach dem Mäuseschatz.

Alle diese Lese-Abenteuer würden von Ehrenamtlichen des Mündener Lesenetzwerkes dargeboten. Geplant gewesen sei die Ausstellung schon für 2020, wird Christa Tischmeier zitiert, sie habe aber wegen der Corona-Pandemie ausfallen müssen.

Da nicht abzusehen gewesen sei, wie sich die Pandemie mittelfristig entwickelt, habe sie beim zweiten Anlauf vorsichtshalber nach einem Veranstaltungsort gesucht, der genug Platz bietet, um notfalls auch auf Abstand sitzen zu können. Da sie ohnehin gemeinsam mit Helga Hillebrecht (Kirchenvorstand) und Adelheid Schäfer von der Stadtkirchengemeinde das Erzählcafé anbiete, habe die St. Blasius-Kirche nahegelegen.

Das Erzählcafé finde in der Regel am letzten Mittwoch eines Monats im Gemeindehaus Am Feuerteich statt, 15.30 Uhr. Am 31. Mai werde das Erzählcafé aus aktuellem Anlass in die Ausstellung verlegt. Das Lesenetzwerk widme sich seit 14 Jahren der Leseförderung für klein und groß, was nur durch viele ehrenamtliche Vorleser gelingen könne, so Tischmeier. Die Aktiven, die in den Schulen und Kindergärten vorlesen, sowie die Samstagsvorleser in der Stadtbücherei gehörten auch zu diesem Team.

Apropos Stadtbücherei: Aus der Ausstellung in St. Blasius könnten leider keine Bücher direkt ausgeliehen werden. Aber viele der hier gezeigten Bände gebe es auch in der Stadtbücherei im Welfenschloss.

Eine Liste, welche das sind, liege in der Ausstellung bereit. Das teilte der evangelisch-lutherische Kirchenkreis mit.