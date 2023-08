Drei Tage Party in Lippoldshausen: Festumzug mit 15 Gruppen war Höhepunkt der Kirmes

Von: Christian Mühlhausen

Die Skigruppe Lippo konterte dem Klimawandel mit einer Schneekanone. © Christian Mühlhausen

In Lippoldshausen wurde am Wochenende Kirmes gefeiert. Festumzug mit 15 Gruppen war Höhepunkt der Kirmes. Zahlreiche Gruppen aus dem Bergdorf beteiligten sich.

Lippoldshausen – Drei Tage wurde in Lippoldshausen (Hann. Münden) gefeiert, getanzt und gesungen: Zur Kirmes, die im neuen Gewand erstmals wieder seit Jahren stattfand und von einer Kirmes AG unter dem Dach des Fördervereins Lippoldshausen organisiert wurde, war am vergangenen Wochenende das ganze Dorf auf den Beinen.

Umzug war der Höhepunkt in Lippoldshausen

Höhepunkt war am Sonntag (27.08.2023) der Festumzug, zu der sich 15 Gruppen viel Mühe gegeben hatten und als Fußgruppe oder auf Wagen durchs Dorf zogen.

Begleitet vom Spielmannszug „Red Stars“ aus Hann. Münden nahmen die Lippoldshäuser aktuelle Themen aus dem Dorf, aber auch aus den Tagesnachrichten aufs Korn. So wurden die Klimakleber gleich mehrfach thematisiert, etwa mit Sprüchen wie „Ich hab noch nichts erreicht im Leben, kann mich nur auf die Straße kleben“ oder „Ohne Hirn und Arbeitgeber wird man einfach Klimakleber“. Dabei legten die Aktivisten gleich mehrfach den Umzug lahm, in dem sie sich festklebten und von der Polizei frei gestemmt werden mussten.

Die Skigruppe Lippo thematisierte den Klimawandel und zog mit der Schneekanone durchs Dorf, die Damen der Frauensportgruppe kamen als flotte Falter daher. Ein Kirmeswagen würdigte die großen Verdienste des Teams der Kirmes-AG, die Jungs von der Grünen Oase zogen im Holzschiff durchs Dorf und die Kirmesburschen zeigten sich als Feierprofis. Die Schützensparte feierte ihr 50-jähriges Bestehen, ein Wagen warb für langsames Fahren im Dorf: „Fahrt langsam, Ihr Lieben, hier ist nicht die A7“.

Ortsrat musste strampeln - Klimakleber wurden kritisiert

Der Ortsrat legte sich mit Blick auf die künftige Energiegenossenschaft schon mal ins Zeug und strampelte sich für die dörfliche Stromproduktion ab. Und die Traktorfreunde schrieben Umzugsgeschichte, indem sie neben mehreren Oldtimer-Treckern auch einen historischen Mähdrescher auf den Zug schickten und das nasse Erntewetter thematisierten mit dem Spruch: „Das Korn versinkt im Schlamm, jetzt muss Erntetechnik von 1960 ran.“

Die Feuerwehr schließlich kritisierte die nächtliche Abschaltung der Straßenlampen, in Lippoldshausen sei es „duster wie im „Katzenar…“.

Sichtlich zufrieden mit dem Gesamtverlauf zeigte sich Fördervereinsvorsitzender Stefan Ring. „Das war ein Riesenerfolg. Unser Motto ‚vom Dorf, fürs Dorf’ hat voll gegriffen, alle haben mitgemacht und mit der Hilfe von 100 Helfern haben wir gemeinsam ein tolles Fest auf die Beine gestellt.“

Topf wurde in Windeseile geschlagen

Anders als geplant verlaufen sei diesmal das Hahnenschlagen, so Ring. Bei diesem „Topfschlagen für Erwachsene“ sind Spannung und lustigen Begebenheiten garantiert, etwa wenn die orientierungslosen Teilnehmer im Zaun landen oder den Topf knapp verfehlen. Nach Angaben von Ring kamen dazu gut 150 Besucher auf den Spielplatz, der Topf wurde allerdings schon nach wenigen Minuten getroffen: Kilian Schröder, dem als vormaligen Hahnenkönig das Recht des ersten Schlagens gebührt, traf den Topf gleich in der ersten Runde und erhielt als Preis den Kirmeshahn namens Bobo. (Christian Mühlhausen)

In Lutterberg in der Gemeinde Staufenberg wurde am Wochenende auch Kirmes gefeiert. Auch dort gab es einen großen Kirmesumzug.

