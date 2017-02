277 Lkw-Parkplätze entstehen an der A 7

STAUFENBERG/GÖTTINGEN. Es fehlen Lkw-Parkplätze an der Autobahn 7 im Raum Göttingen. Jetzt sollen 277 neue entstehen.

Um die Parkplatznot etwas zu mildern, plant die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Bad Gandersheim 227 zusätzliche Lkw-Stellplätze entlang der A 7. Hinzu kommen 50 Plätze durch einen privaten Investor.

71 Lkw-Parkplätze zu den vorhandenen 44 sind an der Tank- und Rastanlage Göttingen-Ost (Richtung Norden) vorgesehen, 156 an der Holtenser Kurve bei Bovenden (Richtung Süden). Dort wird der Bund eine neue Anlage mit Parkplätzen und einem Toilettenhäuschen errichten.

Noch hat die Straßenbaubehörde aber keine Baugenehmigung. Wenn alles gut läuft, dann könnte sie dieses Jahr für beide Vorhaben vorliegen, sagt Projektleiter Hans-Joachim Welle von der Straßenbaubehörde in Bad Gandersheim.

Wenn das Baurecht vorhanden ist, können die Bagger aber noch nicht anrollen. Vorher muss die Straßenbaubehörde die notwendigen Grundstücke erwerben, ergänzt Rüdiger Sump, Sachgebietsleiter bei der Straßenbaubehörde. Ziel sei, 2019 mit dem Bau der Parkplätze zu beginnen.

An der Rast- und Tankanlage Göttingen-Ost werden nicht nur weitere Stellplätze für Lkw geschaffen, sondern es entsteht eine neue Anschlussstelle. Zu dem Neubau der Parkplätze im Bereich der Holtenser Kurve entschlossen sich die Planer, weil die Tank- und Rastanlage Göttingen-West (Richtung Süden) aufgrund der Einhaltung von Abstandsvorschriften zum ehemaligen Landeskrankenhaus nicht erweitert werden kann. In Göttingen-West werden nach Umbau 93 Lkw-Parkplätze bereitstehen.

Wesentlich weiter als die Straßenbauverwaltung ist der private Investor am Autohof in Lutterberg. Dort entstehen 50 zusätzliche Lkw-Parkplätze. Der Investor, die 24-Autobahn-Raststätten GmbH, will spätestens Mitte 2017 mit dem Bau beginnen. (kri)