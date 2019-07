Lutterberg: Auto beschädigt und einfach weggefahren

Zeugen gesucht

+ © dpa/Symbolbild An dem Wagen entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro. © dpa/Symbolbild

Ein unbekannter Autofahrer hat Mittwochnacht, 17. Juli, in der Drei-Meister-Straße in Lutterberg beim Wenden mit seinem Fahrzeug einen grünen Skoda am Kotflügel beschädigt.