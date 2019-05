Mainzelmännchen im Hann. Mündener Museum zu sehen

Eine Ausstellung im Hann. Mündener Welfenschloss zeigt eine Sammlung der bekannten Mainzelmännchen des Fernsehsenders ZDF. Auch andere Exponate werden präsentiert.

Noch bis Sonntag, 19. Mai, ist die Sonderausstellung „Willkommen in Hannoversch Münden – eine Stadt im Aufbruch in die Moderne, Münden 1959-1969“ im Städtischen Museum im Welfenschloss zu sehen.

Ein echter Hingucker ist der Designer-Sessel, der in der Nähe des Kassenbereichs im Museum steht. Auf dem Ausstellungsstück aus dem Jahr 1959 aus Ahornholz und Gurtband darf man leider nicht Platz nehmen. Jens Risom (1916 – 2016), der ihn entwarf, war der erste Designer des Unternehmens Knoll International, er etablierte skandinavisches Design in den USA.

Fröhlich begrüßt werden die Besucher der beliebten Schau von den Mainzelmännchen, die gleich gegenüber in einer Vitrine präsentiert werden. Anton, Berti, Conni, Det, Edi und Fritzchen sind Trickfiguren, die seit 1963 im Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) zwischen der Werbung gezeigt werden. Sie sind die Maskottchen des Fernsehsenders mit Sitz in Mainz.

Ihr Name geht auf die Stadt Mainz und die Heinzelmännchen zurück. Ihr Schöpfer war Wolf Gerlach (1928 – 2012), ein deutscher Bühnenbildner, Filmarchitekt, Karikaturenzeichner, Maler und Autor, der noch weitere Trickfiguren schuf. In der aktuellen Version ist das Mainzelmännchen Anton der Genießer und bodenständige Lebemann, der den Mainstream verkörpert. Berti ist der Kommunikationsprofi, der Webmaster und Hacker.

Er kennt sich besonders gut mit Computern und neuen Technologien aus. Conni ist innovativ und spontan. Er ist der Vertreter der Jugendkultur und als Rapper und Künstler unterwegs, ist experimentierfreudig und chaotisch. Der schlaue Det mit der Brille ist nach wie vor der Chef der Mainzelmännchen und der väterliche und gutmütige Schlaumeier. Edi ist ein Schöngeist und genießt das Leben.

Fritzchen trägt wie Edi inzwischen keine Mütze mehr. Er ist Trendsportler und probiert gern Sportarten und neue Sportgeräte aus (Infos unter: zdf.de/mainzelmaennchen).

Das Städtische Museum im Welfenschloss, Schlossplatz 5, in Hann. Münden, Tel. 05541/75 202 und 75 348, wird mittwochs bis sonntags von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Kinder bis zum vollendeten siebten Lebensjahr ist frei, darüber kostet er 1,80 Euro, ab 18 Jahren beträgt der Eintritt 2,50 Euro. Am internationalen Museumstag, Sonntag, 19. Mai, ist der Eintritt frei, das Motto lautet „Münden in den Sixties“.