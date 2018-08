Fantastische Welten: Gabriele Greinke stellt in Hann. Münden Bilder aus

Hann. Münden. Fantastisch, surreal und vielfältig zu interpretieren sind die Bilder der Malerin Gabriele Greinke.

In „Fremde Welten“, so auch der Titel der Ausstellung im Künstlerhaus (Speckstraße 7), führt die Kasseler Künstlerin Gabriele Greinke die Ausstellungsbesucher. Noch bis Sonntag, 26. August, ist die Ausstellung freitags, samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr (auf Wunsch auch nach telefonischer Vereinbarung 0176/45 63 93 02), geöffnet, der Eintritt ist frei.

Im Namen des KunstNetzes begrüßte Gaby Meyer die Künstlerin und die Gäste, um sie dann zu einem Rundgang durch die Ausstellung zu führen. Es sind überwiegend surrealistische Landschaften und Stillleben, größtenteils Öl auf Leinwand, zu sehen.

Alle Bilder sind mit Titeln versehen, wobei dem Betrachter die Möglichkeit bleibt, das hinein zu interpretieren, was er sieht, sehen möchte oder was ihn beeindruckt. „Muscheltopf“, „Industrie am Fluss“, „Ausflug der Fische“, sind einige der Titel. Um das zu sehen, was die Künstlerin inspiriert hat oder etwas Eigenes darin zu finden erfordert es ein längeres Betrachten der Kunstwerke. Beispielsweise beim Ausflug der Fische: Im ersten Moment könnte man fröhliche Fische sehen, die gemeinsam einen Ausflug unternommen haben. Schaut man länger hin, kann man auch annehmen, dass es für die Fische ein Ausflug ins Jenseits ist, denn die Hügel am Rand könnten Industrieabfälle sein, die ein Fischsterben verursacht haben. „Dreimondstimmung“ ist ein anderer Titel. Ein großer, ein kleiner und ein zunehmender Mond befinden sich zusammen mit Bäumen, die an Zypressen erinnern, vor einem orangefarbenen Himmel. Urlaub in der Toskana? Dieses Bild hat eine sehr positive Ausstrahlung.

Die Malereien beinhalten Traumwelten, Bedrohendes, Faszinierendes und auch Rätselhaftes. Einige Bilder werfen Fragen an die Künstlerin auf, zu anderen könnte man Geschichten erzählen. Auf jeden Fall ist es Gabriele Greinke gelungen, die Betrachter an die Motive zu fesseln und sie mitzunehmen in ihre eigene Welt. Sie selbst sagt, dass ihre Bilder beim Malen wachsen. „Solange, bis ich der Meinung bin, jetzt ist es fertig“, beschreibt sie es. „Alle die Bilder sind mir sehr ans Herz gewachsen und ich nenne sie meine Kinder, weil sie mit viel Liebe entstanden sind“.