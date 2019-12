Mangel-Frauen sagen tschüs: Hilda Schäfer und Roswitha Kamm hatten letzten Arbeitstag

Die Mangelnachmittage im Dorfgemeinschaftshaus Ellershausen sind Geschichte. Irgendwann muss ja mal Schluss sein, sagt Hilda Schäfer.

Die Heißmangel ist in Ellershausen seit fast 55 Jahren eine Institution. Die alle zwei Wochen im Dorfgemeinschaftshaus stattfindenden Mangelnachmittage sind regelmäßig gut besucht.

Wer hierher kommt, will nicht nur seine Wäsche für kleines Geld glätten lassen, sondern auch einen Schnack mit den beiden Mangel-Frauen Hilda Schäfer und Roswitha Kamm halten. Doch damit ist jetzt Schluss! Nach 30 Jahren an der Mangel sagt Hilda Schäfer jetzt tschüss.

Der Wäscheservice wurde 1965 gegründet

Und Roswitha Kamm, die 16 Jahre an ihrer Seite gewesen ist, schließt sich ihr gleich an. „Irgendwann muss ja mal Schluss sein“, sagt die 82-jährige Hilda Schäfer. 1989 hatte sie als „Mangel-Aushilfe“ angefangen.

Damals war sie noch Johanna Bleyer und Helga Ganz zur Hand gegangen, die den Wäscheservice ein Jahr nach dem Bau des Dorfgemeinschaftshauses 1965 ins Leben gerufen hatten.

„Früher wurde noch deutlich mehr gemangelt“, sagt Hilda Schäfer. Da habe man sich jeden Mittwoch um 14.30 Uhr getroffen und den weiß gekachelten Raum so manches Mal erst um 21 Uhr verlassen.

In Spitzenzeiten wurden 250 Wäschestücke geglättet und gefaltet

„Zuletzt haben wir die Heißmangel nur noch einmal alle zwei Wochen für jeweils drei Stunden in Betrieb gehabt“, so die 82-Jährige, die in all den Jahren nicht ein einziges Mal wegen Krankheit fehlte und penibel genau Buch geführt hat über ihre Tätigkeit.

In Spitzenzeiten habe sie mit ihrer jeweiligen Kollegin 250 Wäschestücke geglättet und gefaltet – insgesamt über 300 000! „Auch wenn das natürlich Arbeit war, hat mir das immer viel Spaß gemacht, zumal dabei ja auch viel geredet und gelacht wurde“, sagt Schäfer. „Und deshalb werde ich das auch ganz sicher vermissen.“ Verzichten müssen die Ellershäuser auf ihren Mangelservice auch künftig nicht.

Mit Heidrun Ahlborn und Bärbel Oppel wurde zwei Frauen gefunden, die die Mangel weiter betreiben werden. Wer den Service in Anspruch nehmen möchte, sollte sich rechtzeitig unter Tel.: 05502/2568 anmelden.