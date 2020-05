Die Mannschaft stellt sich mit Ideen für den Tanzwerder vor

Heute wird das Schiff getauft

Neu in Hann. Münden: Kapitän Ludwig Fürste aus Hamburg fährt von nun an Passagiere auf dem Fahrgastschiff ab dem Tanzwerder die Weser und Fulda entlang.

In Hamburg wurde es ihm als Rentner zu langweilig, nun ist er in Hann. Münden. Sein Leben lang fuhr Ludwig Fürste zur See.