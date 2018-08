Markttreiben in Hann.Münden: Individuell und einmalig

Unikate: Max Krüger bot Kunstwerke mit Titel „Meereskeramik“ an. Er wird Beginn des kommenden Jahres eine Werkstatt mit Atelier in Münden eröffnen.

Hann. Münden. So individuell und einmalig wie die Keramiken präsentierten sich auch die Künstler beim ersten Keramik- und Töpfermarkt in Hann. Münden am Wochenende.

In der niveauvollen Atmosphäre des Dielengrabens zeigten die Teilnehmer, die aus ganz Deutschland gekommen waren, Ergebnisse ihres handwerklichen Könnens.

Angefangen bei moderner und klassischer Gebrauchskeramik, die durch ihre Schlichtheit bestach, über Skulpturen, Tierplastiken und aufwendige Wohnaccessoires, bis hin zu Schmuck, Wasser- und Windspielen sowie Gartendekorationenwurde alles gezeigt, was die Vielfalt hochwertiger Keramik ausmacht. An einem der Stände gab es hübsche Fruchtfliegenfallen aus Keramik, so fand jeder Künstler eine Nische in dem umfangreichen Bereich der Keramikkunst. Die Farben- und Formenvielfalt begeisterte die vielen Besucher. Es kamen nette Gespräche bei Kauffreudigkeit zustande.

Da war beispielsweise Petra Schubert aus Warmsen, die Keramik für Sukkulenten (saftreiche Pflanzen), Schnecken, Schildkröten und witzige Gesichter gefertigt hat. „Die Ideen wachsen beim Arbeiten,“ schilderte sie.

Für Katrin Vogt aus Schkölen sind einfache und klare Formen bei der Fertigung von Gebrauchskeramik wichtig. „Ich habe das Töpferhandwerk gelernt und dann noch meinen Meister gemacht“, erzählte sie. Seit 17 Jahren übt sie diesen Beruf aus. „Mein Markenzeichen sind Blumen, wobei ich bewusst auf Schnörkel verzichte, meine Produkte aber trotzdem grazil sind“. Vom Ausstellungsort Dielengraben war sie begeistert.

Mit dabei Max Krüger, der seit drei Monaten in Münden lebt und in der Aegidienstraße (ehemals Fahrrad Wieland) eine Werkstatt mit Atelier einrichten möchte. Auch er hat das Töpferhandwerk von der Pike auf gelernt, seinen Meister gemacht und in Hamburg, Berlin, Stralsund und Kiel gearbeitet. Zu seinen außergewöhnlichen Keramiken, die er Meereskeramik nennt, wurde er während eines längeren Neuseelandaufenthaltes inspiriert. „Kein Teil wird wie das andere, so sind alles Unikate“; erklärte er.

Alle Kunstwerke werden von Profis und Meistern ihres Handwerks hergestellt, die den Beruf gelernt haben und ihren Lebensunterhalt mit der Herstellung von Keramik verdienen.

„Dies soll keine Eintagsfliege sein, ich bin sicher, dass es nächstes Jahr wieder einen Töpfer- und Keramikmarkt in Hann. Münden geben wird“, sagte Veranstalterin Birgit Rehse (Tourismusberatung und Eventmanagement aus Bad Beversen), die den Markt in Kooperation mit Hann. Münden Marketing organisiert hat. Vom Veranstaltungsort Dielengraben ist sie begeistert. Auch die kauffreudigen und interessierten Besucher haben Rehse beeindruckt.