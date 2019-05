Mehr als 1300 Wassersportler nehmen am Wesermarathon teil

Mehr als 1300 Kanuten und Ruderer haben beim 49. Wesermarathon mitgemacht. Bei dem Sportereignis auf der Oberweser sind die Wassersportler am frühen Sonntagmorgen in Hann. Münden gestartet.

Das sagte eine Sprecherin der Organisatoren am Sonntag. Je nach Kondition können bei dem Marathon drei unterschiedliche Streckenlängen gewählt werden.

Erfolgreiche Teilnehmer der 53 Kilometer langen Strecke bis Beverungen (Nordrhein-Westfalen) erhielten am Zielort einen bronzefarbenen Bootsaufkleber. Wer die 80 Kilometer bis Holzminden (Niedersachsen) schaffte, wurde mit einem silberfarbenen Aufkleber belohnt. Auf der mit 135 Kilometern längsten Strecke bis nach Hameln (Niedersachsen) bekamen erfolgreiche Sportler am Zielort einen goldenen Aufkleber. Dafür mussten die Teilnehmer in bestimmten Zeitspannen am Ziel ankommen.

Besonderes Augenmerk lag auf einem Drachenboot mit 50 Sportlern, das die Strecke bis nach Hameln in unter zehn Stunden absolvieren wollte. Neben den vielen Kanuten und Ruderern nahm auch ein Mann am Marathon auf einem Stand-up-Boot teil. "Alles ist erlaubt, solange es keinen Motor hat", sagte die Sprecherin. (lni)

