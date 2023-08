Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen sieht Probleme beim Nachwuchs

Mehr Hausärzte möglich

500 Arztsitze sind in Hessen unbesetzt: Gerade im ländlichen Raum fehlen Ärzte. In den nächsten Jahren wird sich die Situation laut Kassenärztlicher Vereinigung verschärfen. Das Symbolbild veranschaulicht die Situation.

Der Landkreis Göttingen und die Region um Hann. Münden gut mit Haus- und Fachärzten versorgt. Es deutet sich aber in Zukunft ein anderes Problem an.

Altkreis Münden – So liege der Versorgungsgrad bei den Hausärzten in Hann. Münden bei 101,4 Prozent. Da der Versorgungsgrad unter 110 Prozent liege, seien rechnerisch noch 2,5 Zulassungen möglich. In allen Facharzt-Gruppen gebe es einen Versorgungsgrad von über 110 Prozent. Somit seien bei den Fachärzten keine weiteren Niederlassungen möglich. Nach der Bedarfsplanung der kassenärztlichen Vereinigung gebe es damit weder bei Haus- noch bei Fachärzten im Landkreis Göttingen eine Unterversorgung.

Ob dies allerdings auch in Zukunft so bleibe, sei zweifelhaft. So sei der Altersdurchschnitt der Hausärzte in Niedersachsen sehr hoch. Er liege derzeit bei über 55 Jahren. Daher würden in den kommenden Jahren überproportional viele Hausärzte aus Altersgründen ihre Praxis aufgeben. Insbesondere in ländlichen Regionen sei es schwer, Ärztenachwuchs zu finden. So würden einerseits zu wenig Mediziner ausgebildet, andererseits wollten junge Ärzte aus verschiedenen Gründen nicht in ländliche Regionen. Die Kassenärztliche Vereinigung werde 2023 die Ansiedlung ambulant tätiger Ärzte mit einem Zuschuss in Höhe von bis zu 75 000 Euro unterstützen. Der Landkreis Göttingen gehöre allerdings noch nicht zu den Förderregionen.

Der Versorgungsgrad berechne sich aus der Einwohnerzahl in einer Region und der jeweiligen Anzahl von Ärzten einer Fachgruppe. Zur Berechnung liege immer eine Verhältniszahl zugrunde. So versorge ein Hausarzt 1609 Patienten.

Je niedriger der Versorgungsgrad, umso mehr Ärzte einer Fachrichtung könnten sich niederlassen. Versorgungsgrade unter 100 Prozent zeigten einen Bedarf an. Sinke der Versorgungsgrad bei Hausärzten unter 75 Prozent und bei Fachärzten unter 50 Prozent, spreche die KVN von einer Unterversorgung. Das Problem bei den rechtlichen Vorgaben sei jedoch, dass die Grundlage der Berechnungen auf den Behandlungszahlen aus den 1990er-Jahren basieren. Diese würden zwar jährlich angepasst, scheinen aber den tatsächlichen Versorgungsbedarf in der Bevölkerung nicht abzubilden, so die KVN weiter. (Thomas Schlenz)