Melderekord für Regatta in Hann. Münden

© Per Schröter

Mehr als 140 Teilnehmer werden am 30. und 31. August bei der Mündener Stadtregatta um Medaillen kämpfen.

Bereits zum achten Mal veranstaltet der Mündener Ruderverein (MRV) seine alljährliche Regatta in der Dreiflüssestadt. Neu ist dieses Mal allerdings, dass der Verein die gesamte Veranstaltung konsequent auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz ausgerichtet hat.

Mit diesem Konzept hat der MRV auch die Jury vom „Klima(s)check für Sportvereine“ beim diesjährigen Ideenwettbewerb rund um Klimaschutz im Sport überzeugt, teilte Thomas Kossert, Vereinsmanager des Mündener Rudervereins, mit.

„Wir haben versucht, die Veranstaltung in diesem Jahr besonders nachhaltig zu gestalten“, sagt der MRV-Vorsitzende Jürgen Wenzel. Dazu gehöre der völlige Verzicht auf Einweg- und Plastikgeschirr in Zusammenarbeit mit der lokalen Initiative „Tischlein deck dich“ ebenso wie die Verwendung von regionalen, möglichst fair produzierten (Bio-) Produkten. Die Jugendabteilung des Vereins wird zudem ein Spendenrudern zugunsten des WWF-Projektes „Kafue River & Rowing Centre“ in Sambia veranstalten.

Am Samstag werden sich laut Thomas Kossert die Versorgungsbetriebe, die ITEGA GmbH und die Energieagentur Göttingen mit interessanten Tipps zu den Themen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz präsentieren.

Die offizielle Preisübergabe wird am Samstag durch den stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden des Landessportbundes Niedersachsen (LSB) Norbert Engelhardt und Lothar Nolte, Geschäftsführer der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen (KEAN) erfolgen.

Daneben bekommt der Verein in diesem Jahr weitere prominente Unterstützung durch den Mündener Landtagsabgeordneten Gerd Hujahn, der die Schirmherrschaft für die Veranstaltung übernommen hat.

Der bekannte ZDF-Wetterexperte und Ruder-Olympiasieger Gunther Tiersch wird die Zwischen- und Endläufe live kommentieren. Aufgrund der Deutschlandtour, die am Freitagnachmittag Münden passieren wird, beginnen die Vorläufe für den Wettkampf am Freitag erst um 16 Uhr.

„Wir möchten alle Teilnehmer und Besucher um eine rechtzeitige Anfahrt bitten, da es im Zuge des Radrennens am Freitag zu Verkehrsbehinderungen auch und gerade auf den Zufahrtswegen zum Bootshaus kommen kann“, sagt Regattaorganisator Thomas Kossert.

Insgesamt 36 Boote werden bei der achten Auflage der 2012 ins Leben gerufenen Sportveranstaltung an den Start gehen. Das sei ein neuer Melderekord.

Neben Mannschaften der ersten Stunde sind auch wieder zahlreiche Neulinge dabei: Mit der Schule im Auefeld und Tanzschule Krebs aus Göttingen, dem Computerservice Persch aus Kassel, der Tierarztpraxis am Feuerteich, der Gemeinschaftspraxis Scheden, der Knappschaft-Bahn-See, der Gothaer Versicherung sowie den beiden Hedemündener Firmen EWAB Engineering GmbH und Klaus Faber AG sind gleich neun Debütanten mit von der Partie, die um die Stadtmeisterschaft im Rudern mitfahren wollen. Das Klinikum Hann. Münden stellt mit fünf Booten das mit Abstand größte Team in diesem Jahr.

„Das Team der ContiTech wird nach dem Titel-Hattrick der letzten drei Jahre nicht noch einmal antreten, sodass die Karten neu gemischt werden“, sagt Thomas Kossert.

„Die Sparkasse und die VR-Bank – Silber- und Bronzemedaillengewinner aus dem letzten Jahr– gehören in meinen Augen zum engeren Favoritenkreis, aber auch das Polizeikommissariat und das Grotefend-Gymnasium könnten für eine Überraschung gut sein. Auch bei den neuen Mannschaften habe ich im Training viel Potenzial gesehen“, erklärt Kossert weiter.