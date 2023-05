Craftbeer und Experimente: Brauer präsentierten Spezialitäten beim Bierfest in Hann. Münden

Von: Petra Siebert

Zum Wohl: Dirk Rümenapp, Yvonne Schüller, Harald Funken, Kathrin Körtge, Peter Schüller und Astrid Rümenapp haben sich beim Bierfestival am Stand von Schinkels Brauerei aus Witzenhausen getroffen. © Petra Siebert

Zum dritten Mal fand am Wochenende (12./13. Mai) das Bierfest in Hann. Münden statt. Es gab wieder einige Spezialitäten.

Hann. Münden – Gemütlich mit Freunden in der Sonne sitzen, plaudern, die außergewöhnliche Atmosphäre am Fluss genießen, dazu noch gute Musik hören und dabei erlesene Biere probieren. Das war am Freitag (12. Mai) und Samstag beim dritten Bierfestival am Dielengraben in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) möglich. Gastgeber war die Hann. Münden Marketing GmbH (HMM) mit Tourismusmanager Matthias Biroth.

Natürlich stand Bier im Mittelpunkt des Festes und so kam es vor allem in den Abendstunden immer wieder zum Besucherstau an den Bierständen und vor der Bühne.

Bierfest in Hann. Münden: Vielfalt der Braukunst präsentiert

Craftbeer-Brauer und experimentierfreudige Brauereien mit verschiedensten Biersorten präsentierten die Vielfalt der Braukunst. Craftbeer (auch Craftbier) ist eine Sorte von Bieren, die nicht industriell, sondern handwerklich und meist mit einem kreativen Mix vieler Hopfensorten gebraut werden. Sie zeichnen sich durch unkonventionelle Mischungen verschiedener Hopfensorten aus. Das war nicht nur ein Geschmackserlebnis für Bierkenner.

Um den Besuchern die Möglichkeit zu geben, sich durch die handwerklich gebrauten Biere durchzuschmecken, gab es den Bierpass. Für zehn Euro gab es acht Probierbecherchen mit den verschiedenen Bieren. So konnte jeder entscheiden, welches Bier ihm am meisten mundet und danach den Gerstensaft in normalen Mengen kaufen.

Bierfest in Hann. Münden: Pale Ale mit Noten von Citrus und Maracuja

An den einzelnen Ständen kamen Besucher mit den Bierbrauern schnell ins Gespräch. Sie erfuhren am Stand der Brauerei „Craftbee“ aus Kassel von Hannah Mühling, dass dem Bier an Stelle von Zucker Honig zugesetzt wird. Zwei Sorten, Amber Honey und Golden Honey, wurden angeboten.

„Während das Amber einen vollmundigen, leicht herben Geschmack verbunden mit Malznote besitzt, ist das Golden Honey süffig frisch“, erklärte Mühling. Für beide Biere wird Honig (Sommerhonig und Frühjahrsblütenhonig) der Kasseler Stadtbienen verarbeitet. Erik Schäfer, der zusammen mit Johannes Alt die Braumanufaktur Steckenpferd in Kassel betreibt, hatte sieben außergewöhnliche Biere mitgebracht, da war für jeden Geschmack etwas dabei. Unter anderem war es ein Kellerbier, namens Kellerkind, ein süffiges Bier, dezent blumig, karamellig, und vollmundig. Kellerbier ist ein ungefiltertes, naturtrübes Bier. „All unsere Biere werden nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut“, betonte Schäfer. Pale Ale ist ein süffiges Bier, aromatisch, fruchtig, feinherb mit Noten von Citrus und Maracuja. So hatte jede Brauerei ihre Spezialitäten, die Gäste schätzten das vielfältige Angebot sehr. (Petra Siebert)

