Mit Marihuana Polen nach Deutschland unterwegs: Fall vor dem Amtsgericht Hann. Münden

Von: Ekkehard Maass

Teilen

Hanf-Pflanzen: Der Angeklagte hat das Marihuana in Polen angebaut (Symbolbild). © Foto: Oliver Berg/dpa

Der Zoll hat einen 56-jährigen Mann auf einem Rastplatz an der A7 mit 340 Gramm Marihuana erwischt. Außerdem hatte er verbotene Waffen in seinem Auto. Das beschäftigte jetzt das Mündener Amtsgericht.

Hann. Münden – Wegen des Besitzes von Drogen wie Marihuana, Haschgebäck und Hanf-Butter, die er von Polen nach Deutschland eingeführt hat, verurteilte das Amtsgericht Hann. Münden einen 56-jährigen Mann zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr. Es gab dem Mann aus dem Kreis Waldeck-Frankenberg aber noch eine Chance und setzte die Strafe auf drei Jahre zur Bewährung aus.

In dieser Zeit darf er sich keine weitere Straftat zu Schulden kommen lassen. Zudem muss er 1000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen.

Zwei Mal hatten Ermittler bei ihm Produkte der Cannabispflanze gefunden. Am 16. November 2021 hatten Zollfahnder seinen Kleintransporter auf dem Parkplatz Hackelberg an der Autobahn 7 durchsucht und waren dabei auf 340 Gramm Marihuana, 40 Gramm Haschgebäck und einige Gramm Hanfbutter gestoßen. Der Mann war auf dem Weg von seiner Heimat in Polen nach Nordhessen, wo er mit seiner Lebensgefährtin und dem gemeinsamen Sohn im Alter von elf Jahren lebt.

Außer den Drogen stellten die Ermittler auch verbotene Waffen sicher, darunter einen Schlagring, eine Präzisionsschleuder und ein Nunchaku, auch Würgeholz genannt. Dass der Besitz solcher Waffen in Deutschland verboten sei, habe er nicht gewusst, sagte der Angeklagte vor Gericht.

Das Marihuana habe er auf einem Grundstück seiner Familie in Polen angebaut. Es habe es nur für sich selbst nutzen wollen. Er habe unter psychischen Störungen gelitten und es nehmen wollen, um besser einschlafen zu können.

Im Lauf der weiteren Ermittlungen von Zoll und Polizei durchsuchten Ermittler im Januar 2022 dann die Wohnung des Angeklagten. Dort fanden sie im Schlafzimmer rund 460 Gramm Marihuana-Blätter sowie 370 Gramm Hanf-Butter, die er im Kühlschrank aufbewahrte. Aufgrund des berechneten Wirkstoffgehaltes kamen die Ermittler in diesem Fall zu dem Ergebnis, dass es sich sogar um eine „nicht geringe Menge“ handelte, was sich strafverschärfend auswirkt. Nach Angaben des Angeklagten stammte auch dieses Marihuana aus seinem Anbau in Polen.

Für die Einfuhr von Betäubungsmitteln in zwei Fällen, in einem Fall sogar in „nicht geringer Menge“, bildete das Gericht die Gesamtstrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung. Den Verstoß gegen das Waffengesetz urteilte das Gericht vor dem Hintergrund der beiden schweren Drogendelikte nicht eigens aus.

Bei der Strafzumessung, so Strafrichter Matthias Thielbeer, berücksichtigte das Gericht mehrere Umstände zugunsten des Angeklagten. Dazu gehöre, dass der 56-Jährige mit seinem Geständnis bei der Klärung des Sachverhaltes mitgewirkt habe und bisher strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getreten sei. Zudem bewertete das Gericht Marihuana als „weiche Droge“, außerdem habe fast der gesamte Stoff sichergestellt werden können.

Zur Bewährung habe es die Strafe ausgesetzt, weil es eine Reihe von Punkten gebe, die dafür sprächen, dass der Angeklagte keine weiteren Straftaten mehr begehen werde. Der Mann sei Ersttäter gewesen und habe vor Gericht auch Reue gezeigt. „Diesen Fehler mache ich nie wieder“, hatte er gesagt. Das Marihuana habe zum Einschlafen auch nicht richtig funktioniert, so der gelernte Elektriker vor Gericht weiter. Er nehme es auch nicht mehr.

Für eine Bewährung habe sich das Gericht zudem ausgesprochen, weil der Mann in geordneten Verhältnissen lebe und eine Arbeitsstelle habe, so Thielbeer. (Ekkehard Maass)