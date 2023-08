Münden im Ruderfieber: Stadtregatta startet wieder am kommenden Wochenende

Von: Jens Döll

Regatta 2022: Der Sieg ging dabei erstmals an das das Team der Mündener Firma Knüppel Verpackung, das im Endlauf den Vertretungen der Polizeiakademie und von Evotec aus Göttingen das Nachsehen gab. archiv © Per Schröter

Am Freitag und Samstag haben die Amateurruderer in Hann. Münden wieder ihren großen Auftritt. Bereits zum zwölften Mal findet die Stadtregatta des Mündener Rudervereins (MRV) statt.

Hann. Münden – Mehr als 140 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Hann. Münden, Südniedersachsen und Nordhessen werden sich in 36 Booten miteinander messen, berichtet Thomas Kossert vom Mündener Ruderverein.



Darunter ist erstmals auch ein überfraktionelles Boot des Mündener Stadtrates, so Kossert. An Bord sind Lena Kürschner (Bündnis 90/ Die Grünen), Kerstin Glessen (SPD), Markus Jerrentrup (CDU) und Fritz Fehrensen (MÜNA). Gesteuert wird es vom Ratsvorsitzenden Wilfried Kraft, der die Ratsmitglieder auch trainiert.



Weitere Neuzugänge bei dem Rennen sind auch die Praxis Dobers und Wahl als Team „Alte Post“ sowie die Praxis Kattenbühl von Carsten Hafer und das Boot der Zimmerei Meyer & Surup aus Bühren. Die Regattastrecke führt von der oberen Hochbadgrenze bis zum Zielbereich am Bootshaus und ist etwa 350 Meter lang.



Eine geübte Mannschaft benötige dafür etwa 40 bis 50 Schläge und etwas mehr als eine Minute, berichtet Kossert. Gefahren wird in Doppelvierern.



Eine Mannschaft, vier Personen, 31 Rennen

Eine Mannschaft besteht aus jeweils vier Personen, wobei mindestens die Hälfte der Mannschaft weiblich sein muss. Insgesamt 31 Rennen lang dauert es, bis der zwölften Mündener Stadtmeister im Rudern gekürt werden kann. Dabei fahren immer zwei bis drei Boote gegeneinander. Die Vorlaufsieger vom Freitag qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale am Samstag.



Die zweit- und drittplatzierten Boote der Vorläufe erhalten am Samstag ab 11 Uhr in den sogenannten Hoffnungsläufen eine zweite Chance. Die Sieger der Hoffnungsläufe komplettieren die Viertelfinale, die am Samstag gegen 13 Uhr beginnen.

Die drei Halbfinalläufe finden ab 16 Uhr statt und gegen 17 Uhr steigt dann das große Finale. „Da Vorjahressieger Knüppel in diesem Jahr nicht noch einmal antreten wird, ist das Duell um die Mündener Ruderkrone in diesem Jahr besonders spannend“, so Kossert.

„Aber auch der Rekordmeister Contitech, Excor und die VR-Bank sind immer für eine Überraschung gut und könnten um eine Medaille mitfahren“, sagt Kossert, der gemeinsam mit knapp 100 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern des 230 Mitglieder zählenden Vereins sich um die Veranstaltung kümmern wird.

Schirmherr ist auch in diesem Jahr der Göttinger Bundestagsabgeordnete Fritz Güntzler (CDU). jed



Infos: Die Termine der Regatta sind Freitag, 1. September, und Samstag, 2. September. Die genauen Zeiten und Ergebnisse sind unter folgendem Link abrufbar: t1p.de/stadtregatta2023