Münden rudert bundesweit vorn: Training bei der Women’s Rowing Challenge

Wer in Münden wohnt, der weiß: Rudern und Kanufahren darf man niemals verwechseln. Das nehmen die Wassersportler der Drei-Flüsse-Stadt sehr ernst.

Todernst, möchte man sagen. Umso beeindruckender ist es, dass beim bundesweiten Ruderwettbewerb auch Kanuten im Ruderhaus anzutreffen sind.

Bei der „Women’s Rowing Challenge“ fallen die Grenzen zwischen den Vereinen und darüber hinaus. Denn es kommen auch Frauen zum Rudern, die sonst nichts mit dem Sport am Hut haben – wie ich heute. Alle sind willkommen, heißt es in der Einladung von Trainer Thomas Kossert. Das Training sei auch für Laien zu schaffen. Das trifft sich gut, habe ich mich doch seit einiger Zeit nicht mehr im Fitnessstudio blicken lassen.

Hann. Münden führt nach der zweiten Woche mit mehr als einer Millionen Metern vor Berlin und Hamburg. Was für eine Teamleistung! Und die kommt nicht von ungefähr: Als ich um kurz nach 16 Uhr den Trainingsraum betrete, sind fast alle der zwanzig Indoor-Rudergeräte belegt. Und das obwohl das Training erst vor wenigen Minuten eröffnet wurde.

+ Vereinsmanager Thomas Kossert (links) beaufsichtigt das Training und weist die Teilnehmerinnen in die Geräte ein. © Kim Henneking

Die Frauen an den Ergometern rudern kraftvoll vor und zurück. Die Sitze sausen über die Schienen. Die Geräte rattern. Ein Fernsehteam läuft hin und her. Dahinter bläst ordentlich Luft von der Bewegung der Sportlerinnen. Die Frauenpower ist wortwörtlich spürbar.

Trainer Kossert begrüßt uns Neuankömmlinge am Eingang. Hier wird sich geduzt, wie es im Sport so üblich ist. Ein Blick auf die Liste an der Tür zeigt: Über 300 Frauen haben schon gerudert. In der ersten Woche waren es acht Minuten, in der zweiten 15, in der dritten nun 22 Minuten. „Ich hätte vielleicht früher kommen sollen“, denke ich, und setze mich auf mein Rudergerät.

+ Von jede Teilnehmerin wird ein Foto mit ihrem Ergebnis gemacht. © Thomas Kossert/nh

Kossert schnallt meine Füße auf dem Ergometer fest. „Die Kraft kommt aus den Beinen“, erklärt er. Ich nehme den Griff in beide Hände und setze mich aufrecht hin. Erst wenn meine Beine gerade sind, soll ich den letzten Schwung mit den Armen holen und sie in Richtung Bauchnabel ziehen. So weit so einfach.

Gut, dass neben mir auch eine Anfängerin sitzt. Wir sind zusammen auf dem Parkplatz angekommen und haben uns schon in der Umkleide Mut gemacht. Nach ein paar ersten Ruderversuchen unter den wachen Augen unseres Trainers stellt er die Zeit auf unseren Geräten ein: 22 Minuten. Ab jetzt gilt es. In den ersten Minuten plappern meine Mitstreiterin und ich noch fröhlich vor uns hin. Ein Blick auf die Zeit verrät: Drei Minuten sind vergangen. Wenn ich so weiter mache, dann habe ich am Ende keine Puste mehr. Also rudere ich lieber stumm vor mir her und reduziere das Tempo. Kraft einteilen ist angesagt. Die Wand vor mir ist in einem freundlichen Gelb gehalten. Handgeschriebene Worte wie Zusammenhalt, Kraft und Freude sollen zum Weitermachen motivieren. Und ich frage mich, ob ich wohl wieder ins Fitnessstudio gehen sollte.

+ Durch seine Aktivität hat der Verein bundesweit auf sich aufmerksam gemacht und lockt viele Fernsehteams an. © Kim Henneking

Gen Ende packt mich der Ehrgeiz und ich rudere die letzten Minuten noch so kräftig ich kann. 3750 Meter habe ich geschafft. Kein Vergleich zu den Sportlerinnen neben mir und schon gar nicht zu denen auf der Liste. Aber ich bin zufrieden, durchgehalten zu haben. Als Beweis für die Leistung wird von jeder ein Bild am Ergometer gemacht.

Thomas Kossert erzählt mir, dass auch ehemalige Vereinsmitglieder in Kanada und Afrika rudern und ihre Fotos für Münden einschicken. Die Aktion verbindet Frauen über die ganze Welt. Und alle kämpfen für die kleine Fachwerkstatt an den drei Flüssen, die ihren Titel gegen die Großstädte verteidigen will. Das macht stolz auf jeden Meter.

Der Wettbewerb

Die Women’s Rowing Challenge geht nächste Woche mit 30 Minuten in die finale Runde. Mit 1 172 297 Metern liegt Münden auf Platz 1, vor Berlin (659 578 m) und Hamburg (608 488 m). An dem Breitensportwettbewerb des Deutschen Ruderverbandes nehmen bundesweit mehr als 3400 Frauen aus 115 Vereinen teil. In Münden rudern mehr als 320 Frauen. Vom 27. bis 31. Januar kann täglich von 15 bis 19 Uhr gerudert werden. Ab 1. und 2. Februar von 11 bis 14 Uhr.