Einmaliges Musical: Mündener Altstadt wird zur Unterwasserwelt

Hann. Münden. Das Spektakel hat einen Namen: „Südlanthis, die versunkene Stadt“.

Wenn ein fantastisches Unterwasserfahrzeug über die historische Werrabrücke kommt, Quallen in den Straßen tanzen und riesige „Kotzwürmer“ vor dem Abendhimmel leuchten, verwandelt sich die Mündener Altstadt in eine Unterwasserwelt.

Das einmalige Theatererlebnis steigt am Freitag, 21. September, und ist ein Projekt, bei dem Menschen aus Northeim, Radolfshausen und Hann. Münden an einem Strang ziehen. So erfüllten sie die Bedingungen für eine EU-Förderung.

Dahinter steckt für die Dreiflüssestadt der Mündener Kulturring: Bei einem Workshop 2016 habe das Theater der Nacht aus Northeim das Projekt vorgestellt, bei dem Profi-Künstler und Ehrenamtliche Hand in Hand arbeiten, berichtet Brunhilde Ulbricht, Vorsitzende des Kulturrings. Um EU-Fördermittel sowie Zuschüsse von Landkreis und Bund zu bekommen, mussten mindestens zwei Städte gemeinsame Sache machen. Dank Förderung konnte das Projekt verwirklicht werden, und es wird kein Eintritt erhoben. Das Stück wurde dabei auf jeden Aufführungsort genau zugeschnitten: In Northeim zog es vorigen Monat als „Nortlantis – die versunkene Stadt“ durch die Straßen – und 1000 Zuschauer hinter sich her. Am Seeburger See ist das Spektakel nächstes Jahr zu sehen.

Die Schauspieler vom Theater der Nacht erhalten Verstärkung von Mündenern: Der Mitmach-Zirkus vom Kneippverein ist dabei, Tänzer vom Ballettverein, Mitglieder der Stadtführergilde und der Shantychor aus Gimte, zählt Ulbricht auf, der Ruderverein und der Kanuclub, dazu noch eine ganze Reihe schauspielbegeisterter Einzelpersonen.

Wo die Quallen tanzen, dürfen keine Autos fahren: Straßensperrungen wurden mit der Stadt abgestimmt. Die Versorgungsbetriebe, Kultur im Kreis, Sparkasse und das Stadtmarketing unterstützen den Kulturring.

„Südlanthis“ sei eine Mischung aus Schauspiel, Figurentheater und Musik, beschreibt es Brunhilde Ulbricht, Vorsitzende des Mündener Kulturrings, der das Theaterspektakel veranstaltet. Beginn ist um 18.15 Uhr vor dem Schloss, wegen des Friedensläutens ist der Beginn entgegen früherer Ankündigung eine viertel Stunde nach hinten verlegt worden. Vom Schloss ziehen Darsteller und Publikum gemeinsam zu den Anglern, zum Wehrturm, sind im Bereich Packhof unterwegs und gehen schließlich zum Doktor-Eisenbart-Platz. Auf der dort aufgebauten Bühne wird der letzte Teil des Stückes gespielt. Dauer insgesamt: etwa zwei Stunden. Zum Inhalt: Der als verrückt verspottete Meeresforscher Trockhoff ist verschwunden. Seine Tochter macht sich auf die Suche und erfährt so manches Geheimnisvolles.