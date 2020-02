Mündener Frauen siegen im bundesweiten Wettbewerb "Women’s Rowing Challenge"

Der Mündener Ruderverein (MRV) hat zum zweiten Mal in Folge die Women’s Rowing Challenge des Deutschen Ruderverbandes gewonnen, berichtet Vereinsmanager Thomas Kossert.

Von den bundesweit 4376 Teilnehmerinnen aus 115 Vereinen stammten 422 aus Münden.

In vier Wochen ruderten sie 3 951 529 Meter auf Indoor-Rudergeräten. Und damit fast doppelt so viel wie die zweitplatzierten Hamburgerinnen mit 2 041 888 Metern. Auf Platz drei ist der Ruderverein Berlin-Tegel mit 1 924 294 Metern gelandet. In der ersten Woche galt es, acht Minuten auf dem Ergometer zu rudern, in der zweiten 15, in der dritten 22 und in der vierten 30 Minuten.

„Während der Challenge war unsere Stadt in einem regelrechten Ruderfieber und wir freuen uns riesig, dass wir die Teilnehmerinnenzahl aus dem letzten Jahr nochmals verdoppeln und über 400 Frauen und Mädchen begeistern konnten“, sagt Kossert.

Und das, obwohl der Verein nur 223 Mitglieder hat. Unterstützung erhielt der MRV vor allem durch die Handballerinnen der JSG Münden/Volkmarshausen und des SVS Schedetal, den benachbarten Kanuclub, die Studentinnen der Polizeiakademie Niedersachsen und Bedienstete der Stadtverwaltung. „Zwei Teilnehmerinnen haben sogar von Namibia und Kanada aus teilgenommen und schickten uns ihre Selfies von dort aus“, sagt Kossert.

MRV-Mitglied Jasmina Bier war die stärkste Mündener Ruderin und fuhr bundesweit auf Rang zwölf mit 19 036 Metern. Sie nimmt am Wochenende bei der Ergo-Weltmeisterschaft in Paris teil. In der vereinsinternen Wertung lag Sonja Ziegler mit 17 932 Metern in der Gruppe U45 vorn. Barbara Jankowski war die stärkste Ü45-Ergo-Ruderin. „Mein persönliches Highlight waren aber unsere Seniorinnen, die sich auch noch mit über 80 auf das Ergo gesetzt haben“, sagt Kossert.

Neben der Stadtregatta sei dieser Indoor-Wettbewerb die wichtigste Plattform, um auf die Sportart aufmerksam zu machen und für den Rudersport zu begeistern, sagt Kossert.

Service: Die Siegerinnenehrung mit Party findet am Samstag, 8. Februar, ab 19 Uhr im Bootshaus am Fährweg statt. Zur Feier sind alle Teilnehmerinnen eingeladen.