Mündener Freilichtbühne am Tannenkamp startet mit Band Abbey Lane aus Kassel in Saison

Von: Petra Siebert

Teilen

Saisonstart auf der Freilichtbühne Tannenkamp: Die Cover-Band Abbey Lane aus Kassel brachte die Bühne im Wald zum Leben. © Petra Siebert

Die Freilichtbühne am Tannenkamp startete mit einer Hommage an die Beatles in die neue Saison. Band Abbey Lane aus Kassel spielte am Samstag (13.5.2023).

Hann. Münden – Unter dem Motto „Die Bühne lebt“ hat das Team auf der Freilichtbühne Tannenkamp für dieses Jahr ein umfangreiches und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Den Start in die neue Freilichtbühnen-Saison 2023 machte am Samstag (13.5.2023) die Gruppe Abbey Lane aus Kassel.

Das sind fünf Musiker verschiedener Altersstufen, die ausnahmslos die Vorliebe für die kreativen Höhenflüge der Beatles teilen. Unter dem Motto „A Tribute to the Beatles“ (eine Hommage an die Beatles) spielten sie beliebte und bekannte sowie weniger bekannte Songs von John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr. Und dabei wurde ganz deutlich: Die Bühne lebt. Denn die 200 Besucher blieben nicht lange ruhig auf den Bänken sitzen, sie wippten mit den Füßen, schaukelten mit den Beinen, klatschten und schwangen die Arme hin und her.

Gute Auftaktveranstaltung durch Besucherzahl bei Freilichtbühne am Kattenbühl

Zu Beginn hatte Rudi Benkelberg, Vorsitzender des Fördervereins zum Erhalt und zur Wiederherstellung der historischen Freilichtbühne am Kattenbühl, die Gäste begrüßt und festgestellt, dass es mit der Besucherzahl eine gute Auftaktveranstaltung sei.

Mit dem Song „Roll up for the Mystery Tour“, startete die Band die musikalische Zeitreise in die Musikwelt von 1960 bis 1970. Bei „Penny Lane“, eine Straße in Liverpool in der John Lennon und Paul McCartney ihre Kindheit verbracht haben, war das Wiedererkennungsgefühl bereits voll da. „Strawberry Fields“, „Here comes the sun“ und „A hard day’s night“, folgten Schlag auf Schlag. Wer den Songs mit geschlossenen Augen folgte, fühlte sich zurück in die Vergangenheit versetzt, so echt klang die Musik von Abbey Lane. Schnell erlebte man dabei Gänsehautgefühl.

Festival folgt Anfang Juni Weiter geht es dann am Samstag, 3. Juni mit einem Festival der besonderen Art: „Das Sommerding – Moni´s Birthday Punk Party“, steigt ab 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr). Das etwas andere Drei-Mann-Orchester, die Street-Combo Die Hutsbrüder starten mit einem Mix aus Coversongs und Eigenkompositionen in den Abend. Danach übernimmt die Coverband Rostfrei die Bühne. Deren Rockröhre Yvonne unterstreicht den Sound aus fünf Jahrzehnten. Zum Höhepunkt des Abends betreten dann Yugonaughty die Bühne: Das Balkan-Trash-Rock-Punk-Terz-Sextett-Orchester aus Hann. Münden. Es ist eine eigene Mischung aus allen Stilen der unterschiedlichen Musiker der Band entstanden.

Auswahl aus 300 Songs von Band Abbey Lane aus Kassel

Die Gäste begrüßten es, dass die fünf Musiker ohne großen Heckmeck und ohne Verkleidungen einen Klassiker an den nächsten hängten. Sie Musiker lassen ein paar eigene Ideen einfließen, einige Arrangements variieren und so ein wenig veränderte Klangfarben entstehen. Über zwei Stunden spielten die Musiker Riesenhits wie „Hello Goodbye“, „With a little help from my friends“, „Get back“, „All you need is love“. „Etwas, dass wir in dieser Zeit brauchen“, war die Anmerkung des Sängers Armin Nutt. Aber auch verbuddelte Schätze aus dem fast 300 Songs umfassenden Fundus waren zu hören.

Besonders emotional wurde es zum Abschluss bei der ersten von drei Zugaben mit „Hey Jude“, auf Wunsch einer charmanten älteren Besucherin. Bei dem Titel flammten, ganz dem Zeitgeist geschuldet, nicht mehr Feuerzeuge auf, sondern es leuchteten die Handytaschenlampen. Und bei den weiteren zwei Zugaben „Help“, ein Wunsch einer jungen Besucherin, und „She loves you“, ging dann die Post so richtig ab. Es wurde getanzt, die Besucher konnten kein Ende finden. (Petra Siebert)