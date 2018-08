Opel hat es Eberhardt Lange angetan

Wiershausen. Eberhardt Lange ist eingefleischter Opel-Fan und fährt einen hellgrünen Opel Ascona B, Baujahr 1976.

„Ich habe zu meinen Fahrzeugen einen Bezug, weil ich selber dran geschraubt habe“, sagt Eberhardt Lange, eingefleischter Opel-Fan aus Wiershausen. Er fährt nicht nur einen schmucken hellgrünen Opel Ascona B, Baujahr 1976, er arbeitet an dem Fahrzeug selbst.

Außerdem hat Lange sich viele Spezialwerkzeuge gekauft, ein immens umfangreiches Ersatzteillager im Kellergeschoss seines Hauses zusammengestellt, Schaustücke aufgebaut und eine Sammlung nach dem Motto „alles Opel“ zusammengetragen.

Seine Sammlung beginnt beim normalen Kugelschreiber mit Opel-Emblem und Tassen mit Ascona-Abbildung, über Modellautos und Plakate von Opel-Treffen, bis hin zu Original Emblemen verschiedener Opel-Typen und Schildern der Opelwerke. „Alles, was in irgendeinem Zusammenhang mit Opel steht, das sammle ich“, berichtet er.

+ Restauriert: Diesen Motor hat Eberhardt Lange flott gemacht. Hinzu kommen Mengen von Ordnern, in denen er seine eigene Opel-Geschichte akribisch geordnet abgeheftet hat. Von jedem seiner Autos hat er Kaufverträge, TÜV-Bescheinigungen, Handbücher, Fotos von Treffen, Veranstaltungen und Ausfahrten abgeheftet mit entsprechenden Kommentaren dazu.

„Ich führe genau Buch über jede Fahrt, jede Ausstellung und jedes Oldtimer-Treffen“, erzählt der Opel-Fan. „Datum, Ort, Uhrzeit, Teilnehmerzahlen, Fotos und die dazugehörigen Zeitungsberichte stelle ich dazu“. Selbst ein Foto, als er auf der Fahrt zum Bochumer Opel-Werk in eine Radarfalle geriet, ist dabei.

Die vielen Pokale, die er bei verschiedenen Treffen für Bewertungen, unter anderem für Original-Zustand, erhalten hat, runden seine Sammelleidenschaft ab.

Der Opel Fan organisiert Schrauberfeste und nimmt bei vielen Veranstaltungen der Göttinger Oldierunde teil, wie Ausfahrten und Touren zum Nürburgring. „Dort können wir dann immer selber fahren“.

Da der Ascona bis 2014 in Bochum gebaut wurde, war Lange seit 2006 zehn Mal im Bochumer Werk. „Natürlich gehörte es dazu, sein eigenes Auto vor dem Werksgebäude zu fotografieren“, so Lange. Besuche der Bochumer Oldtimermeile in der City stehen noch regelmäßig an.