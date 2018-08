Mündener Kulturring: Märchenhaft bis swingend

Geheimnisvolle Fabelwesen: Mit dem Theater der Nacht geht es am 21. September in Hann. Münden auf eine märchenhafte Expedition.

Hann. Münden. Der Mündener Kulturring bietet auch im zweiten Halbjahr eine bunte Mischung aus allen Genres. Bis zum Jahresende ist da noch einiges los.

Die Eintrittspreise für Studenten und Schwerbehinderte betragen in der Regel acht Euro, Schüler und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt bei allen Veranstaltungen des Kulturrings. Bei Veranstaltern, die mit dem Kulturring kooperieren, wird das anders gehandhabt und ist jeweils angegeben.

Das Programm für die kommenden Monate:

• Die Samstagsvorleser, Samstag, 8. September, 11 bis 12 Uhr: Das Lesenetzwerk im Mündener Kulturring bietet in Kooperation mit dem Bücherei-Team diesen Lesespaß für Kinder von vier bis sieben Jahren in der Städtischen Bücherei im Welfenschloss an. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Büchereikarte nicht erforderlich. Die weiteren Termine: 22. September, 6. und 20. Oktober, 3. und 17. November sowie am 1. Dezember. Bilderbuchkino wird am 15. Dezember gezeigt.

• Tag des offenen Denkmals, Sonntag, 9. September: Kultur im Ox, das historische Gebäude Ochsenkopf, Sydekumstraße 8, öffnet seine Türen und gewährt Einblicke in die Hörwerkstatt, das Bild- und Multimedia-Archiv sowie die Offene Schreibwerkstatt. Der Eintritt ist frei.

• Open Air Theater: Südlanthis, die versunkene Stadt, Freitag, 21. September, 18 Uhr, am Welfenschloss, mit dem Theater der Nacht aus Northeim, den Gimter Tampenjungs, der Mündener Stadtführergilde, dem Ballettverein, dem Mündener Kanuclub, dem Mündener Ruderverein und anderen. Zum Inhalt: Meeresforscher Trockhoff ist spurlos verschwunden und von der Stadt Südlanthis hört man immer weniger. Inge Trockhoff macht sich auf die Suche, ihren Vater zu finden und das Geheimnis der Stadt zu lüften. Das Theaterspektakel werde mit großen Figuren, einem U-Boot und Inges Expeditionsgefährt durch die Stadt führen, kündigt der Kulturring an. Der Eintritt ist frei.

• Boogie Woogie: Die Boogie Blasters kommen am Samstag, 22. September, ins Welfenschloss: ab 19 Uhr, der Eintritt kostet für Nichtmitglieder 17 Euro, für Mitglieder 14 Euro im Vorverkauf, an der Abendkasse je zwei Euro mehr. Das Trio bringt Boogie Woogie, Swing, Jump’n’Jive und Rock’n’Roll mit.

+ Die Boogie Blasters: Das Trio kommt am Samstag, 22. September, nach Hann. Münden. © Boogie Blasters Pressefoto/nh •Interkulturelles Festam Freitag, 28. September, ab 19.30 Uhr im Ochsenkopf: „Herbstfarben“ heißt das Programm mit Musik, Austausch und Tanz. Der Eintritt ist frei.

Oktober

• Das Trio con Abbandono gastiert am Samstag, 6. Oktober, im Welfenschloss. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, der Eintritt kostet für Nichtmitglieder 17 Euro, für Mitglieder des Kulturrings 14 Euro im Vorverkauf. An der Abendkasse erhöhen sich die Eintrittspreise um je zwei Euro. Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es bei der Buchhandlung Hella Winnemuth in Hann. Münden, Rosenstraße/Ecke Burgstraße, sowie über www.reservix.de.

Das Ensemble mit der ungewöhnlichen Klangkombination von Klarinette, Akkordeon und Violoncello biete eine Fülle von Klangfarben quer durch die Musikgeschichte, heißt es in der Ankündigung – vom schwungvollen argentinischen Tango über Neue Musik und Klezmer bis zu allseits bewährten Klassikern.

• Der Göttinger Literaturherbst ist am Montag, 15. Oktober, ab 19 Uhr mit einer Lesung im Welfenschloss zu Gast: Christine Westermann - Manchmal ist es federleicht. Dazu informiert der Literaturherbst: „Zur letzten Sendung komme ich nicht“, sagte Christine Westermann scherzhaft schon Jahre, bevor an ein Ende der von ihr und Götz Als mann moderierten preisgekrönten Fernsehsendung „Zimmer frei“ auch nur zu denken war. So tief saß ihre Angst vor drohenden Abschieden, dass sie sich nur mit Humor oder totaler Verdrängung zu helfen wusste. Der Humor ist geblieben, aber Christine Westermanns Umgang mit dem Thema Abschied hat sich tiefgehend gewandelt. In ihrem Buch "Manchmal ist es federleicht" (KiWi 2017) erzählt die Moderatorin und Literaturkritikerin von großen und kleinen Verlusten." Eintrittskarten gibt es ab 14 Euro.

• Im Erzählcafé des Lesenetzwerkes in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Stadtkirchengemeinde am Mittwoch, 7. November, lautet das Thema „Allein, und was dann?“ ab 15.30 Uhr im Gemeindehaus Am Feuerteich 17a. Die Teilnahme ist kostenlos.

November

• Kammerkonzert mit dem Kirchenkreis Münden, Sonntag, 11. November, ab 16 Uhr in der Blasiuskirche. Der Eintritt ist frei.

• Kabarett mit Bernd Gieseking: „Ab dafür!“, Samstag, 24. November, ab 19 Uhr im Welfenschloss, ein Jahresrückblick von A bis Z: Komik, Kommentar und Nonsens über den alltäglichen Wahnsinn verspricht die Ankündigung. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Winnemuth und über www.reservix.de, Nichtmitglieder zahlen 17 Euro, Mitglieder 14 Euro. An der Abendkasse erhöhen sich die Eintrittspreise um je zwei Euro.

• Ein Weihnachtskonzert mit dem Kirchenkreis Münden erklingt am Sonntag, 16. Dezember, in der Blasiuskirche. Der Eintritt kostet für Kulturring-Mitglieder 13 Euro und für Nicht-Mitglieder 17,50 Euro.

• Das Saxophonquartett „Sistergold“ spielt am Samstag, 29. Dezember, ab 19 Uhr im Welfenschloss.

Im Bühnenprogramm „Glanzstücke“ präsentiert Sistergold persönliche Lieblingsmusik – darunter Klassiker des Jazz wie „Take Five“, „Bei mir biste scheen“ und „I got rhythm“ sowie ein barockes Stück von Georg Philipp Telemann, Songs von den Beatles, Abba und Leonard Bernstein, Klezmermusik und Eigenkompositionen. Eintrittskarten gibt es in der Buchhandlung Hella Winnemuth und über www.reservix.de, Nichtmitglieder zahlen 17 Euro, Mitglieder 14 im Vorverkauf, an der Abendkasse je zwei Euro mehr.