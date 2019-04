Mündener Schüler erlebten virtuellen Windpark in Realschule

Inden-Expo zu Gast an der Werra-Realschule

+ © Wiebke Huck Großes Interesse: (von links) Mirella, Leyla, Max und Jason von der Schule am Botanischen Garten durchliefen gemeinsam die neun Stationen der Idee-Expo-Ausstellung. © Wiebke Huck

Wo stehen die Elemente im Periodensystem? Welchen Weg nimmt der Strom und was für Geräusche finden wir in der Natur? Diese Fragen, und noch viele mehr, galt es für die Schüler in der Ausstellung „Ideen Expo“ zu beantworten.