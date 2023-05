Kostenfrei in alte Zeiten eintauchen: Museumstag auch in Hann. Münden

Museumstag

+ © Städtisches Museum Hann. Münden Einkaufsladen aus der Sammlung von Elfriede Roggors in Durach im Allgäu, der neben vielen anderen in einer Sonderausstellung im Mündener Museum gezeigt wird. (Archivbild) © Städtisches Museum Hann. Münden

Museen in ganz Deutschland bieten am Museumstag am 21.05.2023 zahlreiche Aktionen an. Darunter auch das Museum im Hann. Mündener Welfenschloss.

Hann. Münden – Der Internationale Museumstag steht wieder vor der Tür. Das Städtische Museum in Hann. Münden ist auch in diesem Jahr mit dabei – und das zum 21. Mal. Das teilte Museumsleiterin Martina Krug mit.

Museumstag wird auch in Hann. Münden gefeiert

Am Sonntag, 21. Mai, dreht sich der Tag ganz um das Motto „Museen mit Freude erkunden“. Von 11 bis 17 Uhr können Besucher im Welfenschloss die aktuelle Sonderausstellung „Die bunte Welt des Einkaufs. Kaufläden und Spielzeug aus der Sammlung Roggors, Durach im Allgäu“ entdecken und an Mitmachaktionen rund ums „Kaufen und Verkaufen – früher und heute“ teilnehmen. Der Eintritt für das Museum ist an diesem Tag frei.

„In unserem „kleinen Kaufmannsladen“ darf jeder Käufer Waren auswählen und jeder Verkäufer Waagen und Ladenkasse ausprobieren“, heißt es von Martina Krug weiter.

Außerdem kann Zubehör für den eigenen Kaufmannsladen oder zum Verschenken gebastelt werden, zum Beispiel Verpackungen mit Käse- und Wurstscheiben, dauerhafte Lollipops oder Stieleis. „Wir zeigen euch, wie man ,frische Backwaren‘ aus Salzteig herstellen kann“, so Krug. Für die ganz Kleinen gibt es verschiedene Ausmalbögen. Auch eigenes Spielgeld kann produziert werden und aus Papiertüten werden in dekorative Windlichter für Balkon und Garten gemacht.

Immenhauses: Glasperlen am Gasbrenner.

Vor der Schlosstür warten dann der Eiswagen aus Reinhardshagen und auf dem Schlossplatz können Spiele von früher ausprobiert werden, heißt es weiter. Auch lädt das Glasmuseum Immenhausen bei freiem Eintritt zum Perlensonntag ein. Das teilte das Glasmuseum mit. In der Zeit von 13 bis 16 Uhr fertigt Kirsten Reuter vor den Augen der Zuschauer Glasperlen am Gasbrenner.

Außerdem gibt es zwei Sonderausstellungen zu sehen: Neben der bis zum Pfingstsonntag verlängerten Ausstellung „Malerei, von Glas inspiriert – Glaskunst auf Leinwand“ gibt es unter dem Titel „Glas aus Böhmen – Historismus und Jugendstil“ über 100 bemalte, gravierte und geschliffene Trinkgläser und Vasen zu sehen, die vor allem durch ihre Farben- und Formenvielfalt begeistern, heißt es in der Mitteilung weiter. (Kira Müller)