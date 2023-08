Nach Massenschlägerei in Berlin: Polizei in Hann. Mündens Freibädern nicht nötig

Freibäder

+ © Stefan Rampfel Das Hochbad in Hann. Münden © Stefan Rampfel

Nach einer Massenschlägerei in einem Berliner Freibad wird die Debatte um den Einsatz von Polizeibeamten und Passkontrollen in Sommerbädern immer lauter. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sprach sich für Polizeipräsenz in Freibädern aus. Wir hörten uns im Altkreis Münden um.

Altkreis Münden – Im Altkreis Münden gibt es das Erlebnisbad in Dransfeld und das Hochbad in Hann. Münden. Doch hier scheint die Debatte noch nicht angekommen zu sein. „Bisher hatten wir gar keine Probleme“, sagt Tobias Kämmerer, er ist Schwimmmeister im Erlebnisbad in Dransfeld.

Vor Ort sei alles sehr „städtisch und familiär“, von Gewalt und Unruhen hätten sie noch nichts bemerkt. „Polizeipräsenz finde ich hier gar nicht nötig“, sagt er.

Luisa Gödecke von der Polizeiinspektion Göttingen teilt mit, dass auch dort keine Vorfälle dieser Art bekannt seien. Grundsätzlich sei die Polizei aber auch nicht dafür verantwortlich, Personal in Freibädern abzustellen, sagt sie.

Träger müssen Sicherheit gewährleisten

Die Sicherheit in Badeanstalten werde durch die Träger der Einrichtungen gewährleistet – durch Bademeister, Aufsichtspersonen oder private Sicherheitsdienste, die die Träger einstellen müssten. „Die Polizei wird immer nur dann tätig, wenn die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet ist, im Wesentlichen im Rahmen der Strafverfolgung“, sagt sie weiter.

Marc Pfütz, Geschäftsführer der Versorgungsbetriebe Hann. Münden (VHM), berichtet von vereinzelten Vorfällen in den vergangenen Jahren im Hochbad, „die ein unmittelbares Eingreifen unseres Badepersonals notwendig machten und auch uns zur Ausübung unseres Hausrechts - in Teilen mit Unterstützung der örtlichen Polizei - nötigten.“

+ Marc Pfütz, Geschäftsführer der Versorgungsbetriebe in Hann. Münden © Sarah Schnieder

Aktuell sei das Hochbad von derartigen negativen Erfahrungen verschont geblieben – die VHM seien sich aber der aktuellen Vorkommnisse in anderen Freibädern sehr wohl bewusst. Man könne nur auf das Bisherige blicken und kommende Entwicklungen nicht ausschließen. „Selbstverständlich beobachten wir die Situation und könnten jederzeit Maßnahmen ergreifen“, teilt Pfütz mit. (Jenny Breiding)