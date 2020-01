Nachwuchs für die Polizei vereidigt: 324 aus Münden dabei

Vereidigung: Knapp 4000 Angehörige feierten mit in der SwissLife Hall in Hannover mit den über 1100 Polizeikommissar-Anwärtern.

Gute Nachrichten aus den Reihen der niedersächsischen Polizei: Innenminister Boris Pistorius hat am Donnerstag in Hannover 1142 Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter vereidigt.

324 von ihnen kommen von der Polizeiakademie aus Hann. Münden.

Unter den 1142 Studierenden, die in der Swiss Life Hall der Landeshauptstadt zusammenkamen, sind 484 Frauen und 658 Männer. Insgesamt bereiten sich momentan rund 3800 Anwärter an den drei Standorten der Polizeiakademie Niedersachsen auf den Polizeiberuf vor. Innenminister Pistorius, betonte in seiner Ansprache: „In dieser voll digitalisierten und globalisierten Zeit könnten einige auf die Idee kommen, diese Zeremonie wäre überholt oder sogar verstaubt. Das sehe ich anders. Gerade heute, in Zeiten täglicher Beleidigungen, Drohungen und sogar Angriffen auf Vertreter unserer Behörden und unseres Staates ist das Bekenntnis zu unserer Verfassung und unserer Demokratie umso wichtiger!“

Minister Pistorius wies zudem darauf hin, dass der Polizeiberuf zu den angesehensten Berufen in der Gesellschaft zähle und dass die Menschen ihrer Polizei in hohem Maße vertrauen: „Die Menschen in unserem Land haben hohe Erwartungen an Sie, und das kommt nicht von ungefähr: Diese hohe Erwartungshaltung ist ein Ergebnis der guten Erfahrungen, die die Bürgerinnen und Bürger mit der Polizei in Niedersachsen gemacht haben.“

+ Innenminister Boris Pistorius © Julian Stratenschulte/DPA

Carsten Rose, Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen, wandte sich in seiner Begrüßungsrede insbesondere an die Studierenden: „Wir vertrauen darauf, dass Sie unseren Staat, das Grundgesetz und die Verfassungsnormen achten. Dies ist besonders wichtig, denn Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte müssen nicht selten in individuelle Freiräume eingreifen, um für uns alle ein Leben in Freiheit und Sicherheit zu gewährleisten. Sie werden in Ihrem Berufsalltag Fingerspitzengefühl beweisen müssen, um die richtige Balance zwischen Freiheit und Sicherheit zu halten.

Nicht nur bei schönem Wetter und mit freudigen Anlässen, sondern auch bei Konflikten und an den Bruchkanten unserer Gesellschaft.“ Hierauf werden die Studierenden in ihrem dreijährigen Studium an der Polizeiakademie Schritt für Schritt vorbereitet.

Rund 4000 Angehörige und Freunde sowie zahlreiche Ehrengäste nahmen an den Feierlichkeiten teil.

Musikalisch wurde das Programm durch das Polizeiorchester Niedersachsen unter der Leitung von Thomas Boger begleitet.