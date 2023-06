Hann. Münden: Naturpark Münden will Qualitätspreis

Von: Thomas Schlenz

Wandern, Rad fahren, Tiere beobachten – im 45.000 Hektar großen „Naturpark Münden“ im südlichen Niedersachsen zwischen Göttingen und Kassel ist das möglich. © R. Priemer/Imago

Der Naturpark Münden will die Auszeichnung „Qualitäts-Naturpark“ des Verbands Deutscher Naturparke (VDN) erhalten.

Hann. Münden – Geschäftsführerin Sybille Susat zeigt sich zuversichtlich, die Auszeichnung zu bekommen und verweist auf die geleistete Arbeit der vergangenen Jahre.

„Die Mitarbeiter leisten tolle, engagierte Arbeit und mithilfe vieler Ehrenamtlicher, Wandervereine, Behörden, Verbände und unserer Kooperationspartner zeigen wir, dass wir viel leisten können und den Naturpark als Träger für Naturschutz- und Bildungsprojekte, als Ansprechpartner für die Bevölkerung oder als Partner in der Touristik in den Blick der Öffentlichkeit rücken“, so Susat. In den vergangenen Jahren seien sieben Wanderwegeflyer entwickelt worden, die den Wanderern für Rundtouren um die Dörfer mit Karten zur Verfügung stünden, mithilfe des LEADER-Projektes des Landkreises Göttingen sei der Naturpark neu beschildert worden und es gebe zwei Erlebnisstationen. Außerdem werde die Beschilderung ergänzt, sodass Wanderer an über 100 Schilderstandorten mit 800 Wegweisern Orientierung fänden.

Die Lehr- und Erlebnispfade, wie der Barfußpfad bei Nienhagen oder der Geologie- und Bergbaulehrfpad bei Dransfeld, würden ständig gepflegt, Schutzhütten repariert, Bänke gebaut und Brücken und Stege erneuert, damit ein attraktives Wander- und Erlebnisangebot erhalten bleibe. Das Projekt „Wanderwegemanagement in der Klimakrise“ solle Möglichkeiten eröffnen, mit den Veränderungen durch Sturm, Käfer und Trockenheit im Wald umzugehen. Zusammen mit dem Forstamt Münden, den Landesforsten, dem Landkreis und dem NABU seien kleine Naturschutzprojekte, etwa zum Erhalt der Offenlandschaft begleitet worden.

Zudem sei eine Streuobstwiese mit Obstbäumen alter Sorten angelegt worden. Weiterentwickelt werde das Projekt „Wanderkorridore für Wildkatzen“, dazu kämen Projekte mit den Naturparkgemeinden und diverse Veranstaltungsangebote. Um die Auszeichnung „Qualitäts-Naturpark“ zu erreichen, müssten 250 von 500 Punkten erreicht werden. (Thomas Schlenz)