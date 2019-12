Naturschutz: Katrin Mihr ist die erste Umweltingenieurin der Stadt Hann. Münden

Katrin Mihr kümmert sich seit Anfang Dezember um den Umweltschutz in Hann. Münden. Die 24-Jährige muss sich mit vielen Themen auseinandersetzen.

Katrin Mihr ist die erste Umweltingenieurin der Stadt Hann. Münden. Sie bekleidet seit Anfang Dezember den neu geschaffenen Fachdienstposten. Die 24-Jährige kommt frisch von der Uni. „Ich bin sehr motiviert und freue mich auf meine neuen Aufgaben“, sagt Mihr.

Die gebürtige Kasselerin ist Ansprechpartnerin für Umweltthemen. „Stadtmitarbeiter und Bürger können sich gerne mit ihren Fragen an mich wenden“, sagt die Fuldabrückerin. Erst mal wolle sie sich einarbeiten. Mihr möchte die bürokratischen und politischen Strukturen kennenlernen und Kontakte knüpfen. „Ein Netzwerk ist für meine Arbeit sehr wichtig.“

Katrin Mihr hat Stadtplanung studiert

Deswegen habe sie sich unter anderem schon den Klimaaktivisten der Mündener „Fridays for Future“-Ortsgruppe vorgestellt. Auch mit der Bürgerinitiative „Münden blüht und summt“ arbeitet sie bereits zusammen. In den letzten Tagen sind neue Blühstellen am Stadtverwaltungsgebäude an der Böttcherstraße entstanden. Als Nächstes wolle sie die Mitglieder des Mündener Umweltausschusses kennenlernen.

Mihr ist studierte Stadtplanerin. In ihrem Studium an der Uni Kassel hat sie sich mit vielen Umweltthemen beschäftigt. Denn: Zwischen Stadtplanungs- und Umweltthemen gebe es viele Schnittstellen – beispielsweise Klimaanpassung. Damit hat sich Mihr in ihrer Masterarbeit auseinandergesetzt. Das konkrete Thema lautete: klimaangepasste Gewerbegebietsentwicklungen.

Katrin Mihr freut sich über die große Themenbandbreite

In Hann. Münden warten viele Themen auf die neue Umweltingenieurin – ob Hochwasserschutz, Wasserqualität oder umweltschonender Verkehr. „Die Themenbrandbreite ist riesig. Das finde ich sehr spannend.“

Zurzeit pendelt sie täglich mit dem Auto zwischen Fuldabrück und Hann. Münden. Bald wolle sie die Bus- und Bahnverbindungen testen. „Das Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist entspannter. Und gut für die Umwelt.“

Für kurze Wege nutzt die junge Frau ihr Fahrrad oder geht zu Fuß. Plastik versucht sie zu vermeiden. Die Natur liege ihr eben auch privat sehr am Herzen.