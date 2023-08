Einbau von Photovoltaik und Wärmepumpen in Hann. Mündens Altstadtteils schwierig

Von: Thomas Schlenz

Wie kommen regenerative Energien in die Altstädte? Antworten darauf will das Fachwerk-5-Eck finden. Im Bild die Altstadt von Hann. Münden. © Kira Müller

Was ist in einer denkmalgeschützten Altstadt hinsichtlich des Ausbaus mit Photovoltaikanlagen auf Dächern und hinsichtlich des Einbaus von Wärmepumpen überhaupt möglich?

Hann. Münden – Das Niedersächsische Denkmalschutzgesetz habe sich im Juli vergangenen Jahres geändert, teilte die Mündener Stadtverwaltung auf Anfrage mit. In § 7 Abs. 2 sei geregelt, dass ein Eingriff in ein Kulturdenkmal genehmigt werden könne, wenn dieser in das äußere Erscheinungsbild reversibel sei, also zurückgebaut werden könne. Derzeit sei ein Entwurf eines Erlasses zur Errichtung von Anlagen zur Gewinnung von erneuerbaren Energien auf oder in der Umgebung von Kulturdenkmalen sowie eines Leitfadens in der Diskussion. Wann dieser genau erlassen werde, sei derzeit noch nicht klar.

Grundsätzlich müsse ein denkmalrechtlicher Antrag gestellt werden und es sei bei denkmalgeschützten Häusern eine Einzelfallprüfung jedes Objektes erforderlich. Zum Thema Wärmepumpen im Fachwerk beziehungsweise denkmalgeschützten Altbaubestand hatten die Versorgungsbetriebe Hann. Münden (VHM) in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Klima erklärt, dass die Errichtung von Wärmepumpen in der Innenstadt schwierig sei. Der Platz für die Wärmepumpenaußengeräte sei nicht vorhanden, der Geräuschpegel sei relativ hoch und das Stromnetz sei für einen großflächigen Ausbau nicht ausgelegt, erklärte der Geschäftsführer der Versorgungsbetriebe Jens Steinhoff vor dem Ausschuss.

Er halte daher Nah- und Fernwärmesysteme für die Wärmeversorgung in der Altstadt für realistischer. Bei Photovoltaikanlagen müsse der Mindestabstand von drei Metern eingehalten werden, sodass die Errichtung von PV-Anlagen nicht auf allen Gebäuden möglich sei. Für die kommunale Wärme- und Energieplanung sollten, mithilfe eines externen Beraters, Lösungen erarbeitet werden, hieß es. Dabei sei die Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen wichtig, um effizient zu sein. In einer Mitteilung von Siegfried Pflum, Leiter Fachdienst Stadtplanung, an den Ausschuss wird die Gewinnung von Nahwärme aus Flusswasser angeregt. Wie kann eine erneuerbare Wärmeversorgung in einer eng bebauten Fachwerkaltstadt gelingen?



Ein vielversprechender Ansatz könnten Wärmenetze mit einer Wärmegewinnung aus Flüssen sein, wie der Leiter des Fachdienstes Stadtplanung, Siegfried Pflum, in einer Mitteilung an den Umweltausschuss der Stadt vorstellt. Die hiesigen Flüsse, insbesondere Werra, Fulda und Weser, bürgen ein hohes Maß an Wärmeenergie, heißt es darin. Da die Gewässertemperatur im Gegensatz zur Lufttemperatur über die Tages- und Jahreszeiten wesentlich geringere Temperaturschwankungen aufweise, könne die Gewässertemperatur in der kalten Jahreszeit zum Heizen und in der warmen Jahreszeit zum Kühlen genutzt werden.



Damit das Gewässer als Ökosystem nicht negativ beeinflusst werde, dürfe die Gewässertemperatur dabei jedoch nur geringfügig abgesenkt oder erhöht werden. Durch den stetigen Wasseraustausch und die Abflussmengen seien Werra, Fulda und Weser für eine wärmeenergetische Nutzung besonders geeignet. Die Technische Universität Darmstadt forsche zu dem Thema, so Pflum.



Eine studentische Potentialanalyse im Rahmen einer Bachelorarbeit in Hann. Münden habe ergeben, dass die Werra aufgrund einer etwas höheren Gewässertemperatur die besten Voraussetzungen biete.



Darauf aufbauend sei in einer Masterarbeit in Bezug auf mehrere Referenzgebäude die Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Wärmepumpen in der Werra untersucht worden. Demnach würde sich die Investition je nach Gebäude in 10-35 Jahren amortisieren. Je größer der Wärmebedarf, desto schneller.



Im nächsten Schritt solle die Flusswärmenutzung möglichst in konkreten Projekten zum Einsatz kommen, so Pflum weiter.



Dazu sei der Kontakt zwischen einem potentiellen Abnehmer der Wärmeenergie, der Eigentümer eines 12-Familienhauses, möglichen Projektpartnern, wie dem Wasserkraftwerk Fulda und der TU Darmstadt hergestellt worden. Der Hauseigentümer und Kraftwerksbetreiber hätten hierzu großes Interesse gezeigt. Die TU Darmstadt würde das Projekt begleiten, hat allerdings erst in der zweiten Hälfte 2023 Kapazitäten frei. Als Option zum Anschluss weiterer Nutzer sei in die Planungen zur Umgestaltung der Bremer Schlagd ein Leerrohr integriert worden. In das Leerrohr könnten später Zuleitungen, beispielsweise zum Hotel Alter Packhof zur Wärmeversorgung eingezogen werden, heißt es in der Mitteilung abschließend.



Das Thema soll in der kommenden Sitzung des Umweltausschusses am 5. September vorgestellt werden. (Thomas Schlenz)