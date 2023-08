Neue Infostele beschädigt - Graffiti-Sprüher in Hann. Münden unterwegs

Polizei sucht Zeugen

+ © Kira Müller Die aufgestellte Infostele am Tanzwerder ist mit Graffiti besprüht und daraufhin abgeschaltet worden. © Kira Müller

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende (04. bis 06.08.23) im Stadtgebiet Hann. Münden verschiedene Bauwerke und Gegenstände mit Graffiti besprüht. Die Polizei sucht Zeugen.

Hann. Münden – Noch nicht einmal einen Monat nach der Einweihung von vier neuen Infostelen für Hann. Münden im Juli ist eine von ihnen beschädigt worden. Die Stele an der Mühlenbrücke am Tanzwerder wurde mit Graffiti besprüht und daraufhin von der Stadt abgeschaltet.

Passiert sei dies am vergangenen Wochenende (04. bis 06.08.23). Das teilte die Polizei gestern mit. Unbekannte haben im Stadtgebiet Hann. Münden neben dem Infoterminal auch mehrere öffentliche Gebäude, eine Bushaltestelle, eine Brücke, einen Bahnwaggon sowie einen Kleinwagen mit einer Vielzahl an Graffiti-Schmierereien besprüht. Ersten Schätzungen zufolge soll die Schadenshöhe bei mehreren Tausend Euro liegen, so die Polizei.

Hinweise An die Polizei in Hann. Münden unter 0 55 41/ 95 10.

Wie Matthias Biroth von Hann. Münden Marketing erklärt, werde die besprühte Stele am Tanzwerder „selbstverständlich wieder hergerichtet, damit sie wieder aktiviert werden kann“. Zum Glück sei nur diese eine Stele betroffen.

„Wir sind bestürzt, dass die Infostele, die unseren Gästen und Besuchern zur Verfügung stehen soll und vor allem auch die Akteure der Region und Innenstadt repräsentiert, nach so kurzer Zeit beschädigt wurde“, sagt Matthias Biroth.

Die Polizei Hann. Münden hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. (Kira Müller)