Neue Parfümerie in Hann. Münden

Von: Ekkehard Maass

Femme & Homme heißt die neue Parfümerie an der Langen Straße 95 in der Mündener Altstadt. Inhaber ist Eson Krusha. Seine Schwester Dona Krusha, zertifizierte Kosmetikerin, führt das Geschäft. © Ekkehard Maass

Parfüme und Kosmetikprodukte präsentiert ein neues Geschäft an der Langen Straße in Hann. Münden.

Hann. Münden. – Femme & Homme heißt die neue Parfümerie an der Langen Straße 95 in der Mündener Altstadt. Inhaber ist Eson Krusha, der bereits das Geschäft für Fotografie und Druckgrafik Impressio schräg gegenüber betreibt. Femme & Homme führt seine Schwester Dona Krusha, zertifizierte Kosmetikerin.

Die 31-Jährige berät nicht nur bei der richtigen Duftnote, sondern bietet auch kosmetische Behandlungen an. Dazu gehören unter anderem Zahnaufhellungen, Gesichtsreinigungen und Wimpernlifting.

Aktuell gebe es 130 verschiedene Düfte im Sortiment, erläutert Krusha. Für Frauen ebenso wie für Männer, Kinder und Babys. Zum Parfüm gebe es vom Duft her auch passende Körperöle und Duschgele. Zudem führe das Geschäft Produkte, die hypo-allergen sowie vegan sind.

„Unsere Düfte kommen aus Dubai, Frankreich und Italien“, sagt Krusha, der selbst ein großer Freund hochwertigen Parfüms ist. Daraus entstand letztlich auch seine Geschäftsidee. Als er für sich auf der Suche nach einer preisgünstigen Alternative war, recherchierte er und orderte auch mehrere Testpakete.

Er wurde fündig und hatte die Idee, diese Produkte auch in Hann. Münden anzubieten. „Bei uns zahlen die Kunden für den Duft nicht für die Marke“. Als das Projekt „Laden auf Zeit“ der Stadt in den Räumen eines ehemaligen Reisebüros endete, setzte er sich mit dem Vermieter in Verbindung und mietete sie. Im April hat er Femme & Homme eröffnet.

In einem Nebenraum will er demnächst noch ein Kosmetikstudio einrichten. (Ekkehard Maaß)