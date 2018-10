Neue Regelung: Parken auf dem oberen Schlossplatz in Hann. Münden

Hann. Münden. Das Parken auf dem oberen Schlossplatz in Münden wird neu geregelt. Beim oberen Schlossplatz handelt es sich laut städtischer Pressesprecherin Julia Bytom um einen noch nicht öffentlich ausgewiesenen Parkplatz.

„Das Auto darf dort aber abgestellt werden", so Bytom.

In diesem Zusammenhang werde „bereits jetzt“ der im Sanierungsgebiet Altstadt IV liegende obere Schlossplatz in die sogenannte Parkraumbewirtschaftung einbezogen. Für die künftige Gebührenordnung sind aber noch rechtliche und technische Voraussetzungen zu schaffen, „die jedoch zeitnah umgesetzt werden“. Das bedeutet, die politischen Gremien müssen noch grünes Licht geben, um den oberen Schlossplatz in die Gebührenzone einbeziehen zu können. Der obere Schlossplatz soll bis zur neuen Parkraumgestaltung Anfang Januar in die Parkgebührenzone II eingestuft werden. Das heißt, eine Stunde parken kostet 80 Cent. Der untere Schlossplatz zählt hingegen zur Zone I, die erste Stunde kostet 1 Euro. Eine Angleichung, so Bytom, mit der aktuellen Ordnung sei rechtlich nicht möglich.

Die Parkraumbewirtschaftung wird zum Jahreswechsel von den Kommunalen Diensten (KDM) an den Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen Hann. Münden (StB) übergeben. Nähere Angaben zum zeitlichen Ablauf der Abstimmung zum Schlossplatz wurden nicht gemacht.