Neue Sparte: Kneippianer unternahmen erste Wander-Tour

„Bei uns ist immer jeder herzlich willkommen bei allen Sparten und Anlässen haben wir auch immer gerne Gäste neben unseren Mitgliedern. Ich darf Ihnen heute Frau Wegener als Spartenleiterin vorstellen, unsere ganz besonders qualifizierte Wanderleiterin“, begrüßte Dieter Scheibe, erster Vorsitzender des Kneipp-Vereins Münden, die 15 Wanderer zur ersten Wanderung der frisch aus der Taufe gehobenen Wandersparte.

Eine fidele Truppe hatte sich zusammengefunden, um an der ersten Spartenwanderung „Rund um Lippoldshausen“ dabei zu sein. „Wie viel Kilometer schaffst Du in einer Stunde mit Gepäck?“, „Sollte man sich vorher dehnen?“, oder „Wanderst Du auch im Winter?“, konnte man ringsherum vernehmen.

+ Waten wie ein Storch. Dieter Scheibe zeigt wie es richtig gemacht wird, in der Wassertretanlage. © Margitta Hild

Bereits während der ersten 100 Meter wurde Manuela Wegener, die gleich bei ihrer Begrüßung allen das „Wander-Du“ angeboten hatte, intensiv rund um das Thema „Wandern“ befragt. Die Feldwege der Route waren gesäumt von Streuobstbäumen, deren Fallobst als willkommener Snack diente. Am ersten Stopp, der Wassertretanlage, animierte Scheibe dazu, diese auch zu nutzen. „Stolzieren, wie ein Storch, so wird es richtig gemacht. Danach kurz das Wasser mit den Händen abstreifen und noch ein wenig barfuß laufen. Das Prickeln danach ist ein wunderbares Gefühl und fördert die Durchblutung“, erklärte er. Während die ersten Bäume bei vereinzelten Sonnenstrahlen in ihrem Herbstlaub leuchteten, der Wind die Haare der Wanderer herumwirbelte, erwartete die Wanderer am nächsten Stopp, der Aussichtsplattform auf dem Wasserhäuschen, die ersten Gedächtnisspiele. „Wir suchen Begriffe aus der Natur. Der letzte Buchstabe des Wortes ist der Anfangsbuchstabe vorherigen“, so Wegener. „Ahorn, Nussbaum, Mandarine, Eiche, Esel, Liebstöckel“, ging es lustig um in der Runde. An weiteren Stationen wurden laminierte, zerschnittene Gedichte von Heinz Erhardt wieder zusammengesetzt, oder mit Walnüssen Zielwerfen oder Boccia gespielt. Ab dem kommenden April werden die Wanderungen an jedem ersten Samstag im Monat angeboten. „Heute wollten wir uns kennenlernen. Über den Winter habe ich Zeit, mein Repertoire auszuarbeiten. Vorerst bleiben wir in der Mündener Region, denn wir haben so viele schöne Ecken hier“, so Wegener.