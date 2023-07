Neue E-Zigaretten im Trend: Immer mehr Jugendliche greifen zu sogenannten Vapes

Von: Jenny Breiding

Wegwerf-E-Zigaretten sind ein wachsender Markt und für die Industrie eine willkommene Möglichkeit, die Raucher von morgen an den Konsum zu gewöhnen. © Marijan Murat/dpa

Sie sehen aus wie Textmarker, riechen nach Melone oder Erdbeere und scheinen harmlos. Die stiftartigen Einweg-E-Zigaretten werden momentan in den Sozialen Medien beworben und erreichen Millionen von Jugendlichen. Auch im Altkreis Münden ist der Trend angekommen.

Altkreis Münden – „Im Moment ist das der Hype“, sagt Matthias Dalfuß, ihm gehört der Tabakwarenhandel am Mündener Rathausplatz. Die bunten Verdampfer, die mit und ohne Nikotin erworben werden können, hätten einen hohen Marktanteil. „Die werden schon gut gekauft“, sagt er.

Der Altersdurchschnitt der Käufer liege zwischen 18 und 40 Jahren, berichtet Dalfuß. Auch Jugendliche versuchten, bei ihm die Vapes zu kaufen. „Das klappt aber natürlich nicht“, sagt er. Denn für den Erwerb von Vapes müssen Käufer volljährig sein.

Wer Vapes benutzt, ist außerdem gefährdet, unverhältnismäßig viel zu rauchen. Die Geräte geben keine Menge vor, sie werden eigeninitiiert an- und ausgeschaltet. Problem dabei: Die Verdampfer haben bis zu 600 Züge – das entspricht zirka 60 Zigaretten. Leichter Dampf und süßer Geruch laden ein, sie auch in Innenräumen zu nutzen.

E-Zigaretten sind nicht gesünder

E-Zigaretten gelten bei vielen Menschen als vermeintlich gesünder. „Das ist einfach unwahr“, sagt der Lungenfacharzt Dr. Joachim Herzig aus Hann. Münden.

Herkömmliche Zigaretten verbrennen Tabak, E-Zigaretten hingegen verdampfen eine Flüssigkeit. „Bei beiden besteht aber die Gefahr einer Nikotinsucht“, sagt der Arzt. Vor allem die Vapes seien eine Einstiegsdroge für Jugendliche und die Verführung durch verschiedene Geschmäcker kontraproduktiv.

Generell seien E-Zigaretten durch das Verdampfen zwar weniger schädlich als Zigaretten – „krank wird man davon aber genauso“, sagt Herzig. Gesundheitliche Schäden vom Rauchen, egal ob E- oder herkömmliche Zigarette, würden grundsätzlich nach einer Latenzzeit von 20 Jahren auftreten. „Das ist tückisch, weil man sich mit 30 noch nicht krank fühlt“, sagt Herzig.

Vapes schaden auch der Umwelt. Der integrierte Lithium-Ionen-Akku darf nicht im regulären Hausmüll entsorgt werden, denn das Einwegprodukt gehört in den Elektromüll. „Vor allem defekte Akkus sind gefährlich, da sie in Kombination mit Wasser einen Brand auslösen können“, sagt Matthias Freter, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr in Dransfeld.

Deutsche Befragung zum Rauchverhalten zeigt erschreckende Zahlen

Die Deutsche Befragung zum Rauchverhalten (DEBRA-Studie), eine zweimonatliche repräsentative Befragung zum Konsum von Tabak und Nikotinabgabesystemen des Bundesministeriums für Gesundheit, zeigt, dass im vergangenen Jahr 2,5 Prozent der 14- bis 17-Jährigen E-Zigaretten nutzten. Das sind 2 Prozent mehr als noch im Jahr 2021.

15,9 Prozent dieser Altersgruppe rauchten im Jahr 2022 Zigaretten – im Vorjahr waren es noch 8,7 Prozent. (Jenny Breiding)