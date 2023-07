Wirtschaft, Recht, Gesundheit und Technik: BBS Hann. Münden verabschiedet Schüler

Von: Petra Siebert

Auszeichnungen für besondere Leistungen oder außergewöhnliches Engagement gingen an: Elanur Er (links) und Julia Sember (dritte von links) mit Klassenlehrerin Samantha Fröhlich (zweite von links), Luisa Raddatz (vierte von links), Khalil Habash (fünfter von links) und Leon Mangal (siebenter von links) mit Klassenlehrer Heimo Hebel (sechster von links), Julia Belendir (fünfte von rechts), Sulin Faris (dritte von rechts) mit Klassenlehrer Jochen Wittmer (vierter von rechts) und Mika Lotze (rechts) mit Klassenlehrer Volker Krause (zweiter von rechts). © Siebert, Petra

Gratulationen zum höchsten Schulabschluss der Berufsbildenden Schulen (BBS) Münden gab es zur Verabschiedung der 63 Absolventen der Fachoberschulen für Wirtschaft, Recht, Gesundheit und Technik reichlich.

Hann. Münden – Es wurden sehr gute Abschlüsse, alle zwischen 1,0 und 3,7 erzielt. „Der Arbeitsmarkt wartet auf Sie und bietet viele Möglichkeiten“, stellte Schulleiter Markus Keuneke in seiner Begrüßung fest. „Sie haben die besten Berufsaussichten, die ein junger qualifizierter Mensch haben kann.“ Auch bestünde die Möglichkeit eines Studiums. Er machte auch deutlich, dass dieser Abschluss von den meisten hart erarbeitet wurde. Zum Berufsleben sagte er, dass es sehr dynamisch sei, man müsse immer wieder Entscheidungen treffen und überlegen die Weichen nach rechts, links oder geradeaus zu gehen. Er wünschte den jungen Menschen Erfolg, Freude und Zufriedenheit in ihrem Beruf, so wie er es in seinem Beruf erlebt.

Sie alle haben ihren Abschluss an den Berufsbildenden Schulen (BBS) Münden geschafft. © Petra Siebert

Im Namen der jeweiligen Klassenlehrerinnen und -lehrer ließ Sabine Frank, Leiterin des Fachbereichs Wirtschaft, die Schulzeit noch einmal Revue passieren. „Sie haben, genau wie wir, die zwei Jahre sicher recht unterschiedlich erlebt. Und jeder nimmt positive und negative Erinnerungen und Erfahrungen mit“, erörterte sie. Den Lehrkräften sei es immer wichtig, dass neben der Vermittlung von Fachwissen und Allgemeinbildung die Schülerinnen und Schüler auch Werte in anderen Bereichen erfahren und dazulernen. Als Beispiele nannte sie soziale Fähigkeiten, wie gegenseitige Unterstützung, Rücksichtnahme beim Lernen und im Umgang miteinander, dass die jungen Menschen Verantwortung für sich selbst übernehmen, dass sie lernen, sich auch für weltpolitische Ereignisse zu interessieren und sich inhaltlich damit auseinandersetzen. Stolz seien die Lehrkräfte darauf, dass fast alle wissen, wie es nach der Sommerpause weiter geht. „Sie werden sich allerdings neuen Herausforderungen stellen“, so Sabine Frank. „Sicher ist, das Lernen und das Erwachsenwerden gehen weiter.“ Die Lebensplanung mit den dazugehörigen Erfahrungen gehe jetzt erst richtig los.

„Freuen Sie sich über diesen erreichten Etappensieg und nutzen Sie die Chancen und Möglichkeiten, die Ihnen damit offen stehen. Seien Sie dabei offen für alles Neue und für Veränderungen, die Ihnen abverlangt werden“, war ihr Rat zum Ende.

Den musikalischen Rahmen der Abschlussfeier hatte Christian Möller mit Sängerin Mirella Fenske übernommen, der Applaus war ihnen gewiss.

Die Absolventen der Fachoberschulen:

FOT 12 (Fachoberschule Technik), Klassenlehrer Volker Krause: Walid Alzyab, Jonas Gerke, Christian Heinzl, Ehsan Jafari, Mika Lotze, Anatolios Papadoupolos, Max Pröhl, Marvin Wetzel, Nils Zrieschling.

FOW 12 A (Fachoberschule Wirtschaft und Verwaltung), Klassenlehrer Jochen Wittmer: Berhan Aman, Mikai Atar, Julia Belendir, Hanna Bettenhausen, Safiye Bozyigit, Damir Dacic, Mohammed El Kassem el Kreidi, Sulin Faris, Muhammed Burak Gencer, Adrian Gisik, Lucas Grund, Jennifer Süss.

FOW 12 B (Fachoberschule Wirtschaft und Verwaltung), Klassenlehrer Heimo Hebel:

Leen Abdoush, Rafael Braikraiz, Tom Fricke, Khalil Habash, Nour Alhuda Kasem, Jannika Langen, Leon Mangal, Teoman Mustafa, Michael Obodozie, Luisa Raddatz, Paul Radtke, Ali Saleh, Luca Sommerfeld, Mahdia Yakubi.

FOR 12 (Fachoberschule Verwaltung und Rechtslehre) Klassenlehrerin Samantha Fröhlich: Selina Bleichner, Selina Büyükata, Elanur Er, Lucas Gruber, Mara Heßke, Devin Lübbe, Johanna Münning, Mieke Potzern, Stephan Reinecke, Regina Schäfer, Phil Schröder, Julia Sember, Anna von Huth, Leonie Witt.

FOG 12 (Fachoberschule Gesundheit), Klassenlehrerin Anne Ciupa-Schweinehagen:

Roulian Abdullah, Sahra Abdullahi Ahmed, Paula Breier, Melisa Ceylan, Mia Detka, Alexia-Tabea Ernst, Sabrina Fuge, Esaaf Kasem, Rahshan Mershed, Julia Anna Müller, Fabian Reckling, Mia Sophie Rudolph, Luzie Schmidt, Sehnaz Senel. (Thomas Schlenz)