Gebrauchtartikelbörse und Polster & Co. haben nun ein gemeinsames Zuhause 

Die Gebrauchtartikelbörse und den Laden Polster & Co. findet man nun unter einem Dach. Auf rund 640 Quadratmetern gibt es unter anderem Second-Hand-Bekleidungen.

Die Gebrauchtartikelbörse (GAB) und der Laden Polster & Co. haben nun ein gemeinsames Zuhause. Bei Plätzchen, Kuchen und Bratwurst konnten sich Kreisrat Marcel Riethig, Ines Albrecht-Engel (Ratsfrau Münden Aktiv), Hans-Georg Kletetzka (Fachdienstleitung Jobcenter Hann. Münden), Michael Giebel (Teamleitung vom Jobcenter Hann. Münden), Horst Heßler (Leitung Qualifizierung und Berufsförderung GAB Hann. Münden) und alle Interessierten bei der Eröffnung vom Angebot der Möbelbörse überzeugen.

„Polster & Co. ist ein wichtiges Angebot für den Standort Neumünden und darüber hinaus. Der Landrat hat die damalige Entwicklung kräftig unterstützt und unterstützt Polster & Co nach wie vor“, so Marcel Riethig. Er freue sich, dass sich das Angebot so gut weiterentwickelt hat.

Für Einkäufer gibt es auch einen Kiosk mit Kaffee-Ecke

Auf rund 640 Quadratmetern wurde neben den regulären Ausstellungsstücken wie Sitzmöbeln, Wohn- und Schlafzimmereinrichtungen sowie Second-Hand-Bekleidung für Kinder, Damen und Herren auch Weihnachtsdekoration angeboten.

Auch der angeschlossene Waschsalon und die Ausstellungs- und Lagerflächen mit Elektrogeräten, Geschirr und Haushaltswaren konnten besichtigt werden. Besucher von Polster & Co., nutzten in der Kaffee-Ecke, die zum Kiosk gehört, bei einer Tasse Kaffee, die Möglichkeit zu einem Gespräch oder erlernten beim Basteln neue Falt-Techniken. Eine Rabattaktion, eine Tombola und die Vorstellung des neuen Gebrauchtartikelbörsen-Web-Shops rundeten das Programm ab.