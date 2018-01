Neujahrsempfang in Hann. Münden: Tobias Vogeley übernimmt Stelle für Wirtschaftsförderung

Hann.Münden. Beim Neujahrsempfang der Stadt Hann.Münden ging Bürgermeister Harald Wegener Freitagabend auf die neue Stabstelle bei der Stadt für Wirtschaftsförderung ein.

Tobias Vogeley wird am 1. Februar seine Arbeit aufnehmen, sagte Wegener vor rund 200 Gästen im Rathaus.

„Es geht mir darum, die Standortqualitäten unserer Stadt weiter zu verbessern“, sagte Wegener: „Wir sind eine Stadt mit hervorragender touristischer Prägung.“ Der Verwaltungschef ging auch auf wirtschaftliche Aspekte in der Stadt ein. Priorität habe eine wirtschaftsfreundliche Kommunalpolitik. Ob die Fortführung der Einzelhandelsentwicklung, die Wohnentwicklung in Gimte und Hemeln, die Gewerbeentwicklung Hedemünden, die städtischen Interessen im Windparkgenehmigungsverfahren: „Insbesondere die Interessengemeinschaft Reinhardswald mit den Bürgermeistern der Oberweserregion arbeiten zu diesen Themen zielführend zusammen“, so Wegener.

Er ging auch auf den umstrittenen Tourismusbeitrag ein. Für die Sicherstellung der touristischen Arbeit seien 2017 Strukturveränderungen nötig gewesen, die allen Beteiligten nicht leicht gefallen seien. Mit dem Verein Erlebnisregion Hann. Münden sei man sehr gut aufgestellt. Ein Marketingkonzept sei am Start und ein Tourismuskonzept in Arbeit.