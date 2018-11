Ölfilm auf der Werra: Feuerwehr in Hann. Münden im Einsatz

Mit Schlauchboot auf Ursachenforschung

Feuerwehr Starke Verschmutzung: Die Feuerwehr musste sich in Hann. Münden um einen Ölfilm auf der Werra kümmern.

Eine fetthaltige Substanz hat am Samstag in der Werra in Hann. Münden zu einem sichtbaren Ölfilm auf der Werra geführt. Die Feuerwehr war am Nachmittag im Einsatz.