Offizielles Datum für den Drehstart des Weserblut-Krimis in Hann. Münden steht fest

Von: Kira Müller

Mündens Stadtführergilde mit Jakob Gisik beim Teaser-Dreh 2022 © Luca Geselle

Das Datum für den Weserblut-Dreh steht fest: Regisseur Jakob Gisik bestätigt den Drehstart am 10. Oktober. Insgesamt 26 Tage stehen auf dem Plan, wobei größtenteils in Hann. Münden gedreht wird.

Hann. Münden – Es ist so weit: Das offizielle Datum für den Drehstart des Weserblut-Krimis steht fest. Regisseur Jakob Gisik kündigt den Start der Dreharbeiten des Spielfilms für den 10. Oktober an.

„An 26 Drehtagen werden wir den Film laut Plan in den Kasten bringen”, erklärt Gisik. Die meisten Dreharbeiten würden dabei in und um Hann. Münden stattfinden, an ein paar Tagen werde aber auch in Göttingen gedreht.

Höhepunkt ist erstes Wochenende nach Drehbeginn des Krimis

Einer der Höhepunkte der Dreharbeiten werde laut Jakob Gisik das erste Wochenende nach Drehbeginn darstellen: „Am 14. und 15. Oktober planen wir zwei große Szenen in der Altstadt. Hierfür werden möglichst viele Komparsen benötigt, damit die Stadt im Film belebt aussieht.

An einem dieser Tage wird ein Stadtfest gedreht und am anderen tauchen wir ins 18. Jahrhundert ein, wofür wir, zusätzlich zu den kostümierten Komparsen, weitere Freiwillige mit den entsprechenden Kostümen ausstatten werden.” Dafür fand im Geschwister-Scholl-Haus am vergangenen Samstag (19.08.2023) auch ein Casting statt. Interessierte können sich aber auch weiterhin via E-Mail (casting@weserblut.de) mit Fotos, Kontaktdaten und Infos zur Person und Konfektion bewerben, heißt es vom Regisseur weiter.

Weserblut-Dreh soll bis Mitte November dauern

Der Dreh soll bis Mitte November andauern. Viele der Drehorte stehen laut Gisik bereits fest. „Wir werden zum Beispiel in der Rathaushalle, im Rittersaal des Welfenschlosses, an der Weserliedanlage und an der Weserumschlagstelle drehen”, sagt er.

Letztere war bereits im Krimi Hann. Münden-Teaser zu sehen, der im Juni 2022 gedreht und im November desselben Jahres im Mündener Capitol-Kino gezeigt wurde.

Jakob Gisik (links) und Nils Rehbein von der Produktionsfirma Manija am Set des Teaser-Drehs vergangenen Jahres in Hann. Münden. © Luca Geselle

Darüber hinaus stehe die Produktion im engen Austausch mit weiteren Motivgebern, die das Projekt unterstützen wollen, so Gisik. So sind unter anderem zum Beispiel Drehtage im Klinikum Hann. Münden geplant. Außerdem werde das Sparkassengebäude in der Bahnhofstraße ein wichtiges Motiv im Film darstellen. „Der Vorteil, den wir in Hann. Münden haben, ist die Vielseitigkeit, die die nähere Umgebung dieser wunderschönen Dreiflüsse-Stadt auszeichnet”, betont Gisik.

„Daraus ergeben sich für die Produktion zeitliche Ersparnisse in der Logistik, was die Organisation um einiges vereinfacht. Schließlich muss jeden Tag ein 30- bis 40-köpfiges Team, sowie viel Equipment und Material zu den Drehorten transportiert werden“, sagt er. Außerdem sei der enge Kontakt zu Bürgermeister Tobias Dannenberg und die Unterstützung durch die Stadtverwaltung ein wichtiger Faktor, der einen Großteil der Organisation erleichtere, wodurch „wir uns besser auf die Vorbereitung der Dreharbeiten fokussieren können“, sagt Gisik.

Krimi-Regisseur Jakob Gisik: „Film ist nicht nur Kunst und Kultur, sondern auch Wirtschaft“

Hann. Münden habe das Potenzial, mit diesem Film ein Statement zu setzen und die Einzigartigkeit dieser wunderschönen Region nicht nur neuen Touristen, sondern auch weiteren Filmproduktionen schmackhaft zu machen. „Film ist nicht nur Kunst und Kultur, sondern auch Wirtschaft“, erklärt der Regisseur weiter.

Trotz der fortgeschrittenen Planung gebe es weiterhin offene Fragen, die das Team um Gisik bereits angeht. „Da wir über ein begrenztes Budget verfügen, sind wir natürlich dankbar für jeden, der seinen Teil zum Gelingen des Projektes beitragen möchte”, sagt der Regisseur. Das Team sei am besten per E-Mail unter info@weserblut.de zu erreichen, erklärt Jakob Gisik.

Weitere Infos unter weserblut.de