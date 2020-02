Olaf Böhme zieht nach halbem Jahr erste Bilanz als Schulleiter 

Am Grotefend-Gymnasium ist er kein Unbekannter. Bevor Olaf Böhme seine Stelle als neuer Schulleiter des Hann. Mündener Gymnasiums im August 2019 antrat, war der 57-Jährige bereits dreizehn Jahre lang der ständige Vertreter seiner Vorgängerin, Heidrun Korsch.

Nach einem halben Jahr zog er nun eine erste Bilanz.

„Für mich war es eine bewusste, längerfristig überlegte Entscheidung, mich für das Amt des Schulleiters zu bewerben“, erklärt Böhme, der in der Dreiflüssestadt lebt und auch hier seine Wurzeln hat. An seiner Schule schätze er besonders die familiäre Atmosphäre – das Grotefend-Gymnasium besuchen aktuell 688 Schülerinnen und Schüler – sowie ein engagiertes und motiviertes Kollegium.

Als Nahziele möchte der neue Schulleiter die seiner Aussage nach bewährten und tragenden Säulen der Schule stabilisieren: „Mir ist eine gute fachliche Ausbildung unserer Schülerinnen und Schüler wichtig.“ Der Mathematik- und Sportlehrer sieht sich dabei selbst in der Rolle als Mannschaftsspieler: „Ich möchte bei Entscheidungen die Interessen der Kollegen, der Schüler und vor allem der Eltern einbeziehen. Ich will nicht gleich alles an mich ziehen“, betont Böhme.

Auf die Frage, wie es sich anfühle, in die Fußstapfen der Vorgängerin treten zu müssen – Heidrun Korsch stand zwei Jahrzehnte an der Spitze des Grotefend-Gymnasiums – antwortet Böhme anerkennend: „Was ihre Leistungen angeht, passt in ihre Fußstapfen nur Frau Korsch. Ich kann nur so arbeiten, wie ich bin, und versuche daher, meine eigenen Fußstapfen zu setzen.“ Erste davon habe er bereits mit der Neugestaltung der Schulhomepage, der Einrichtung einer Sportklasse im neuen Schuljahr und mit der Wiedereinführung von Sport als Abiturprüfungsfach gesetzt. Zusammen mit seiner Vorgängerin und den Kollegen habe er wichtige Neuerungen, wie den Ganztagsbereich oder die Umstellung der gymnasialen Schulzeit von acht zurück auf neun Jahre (G9) angestoßen. Aktuell stehe das Thema Digitalisierung ganz oben auf der Tagesordnung.

Kürzlich habe es mit dem Landkreis Gespräche zum Schulmedienentwicklungsplan gegeben. Nach wie vor unterrichte er selbst sehr gern, so Böhme. „Leistungslust wecken, nicht Leistungslast“, sei seine pädagogische Devise. „Ich möchte den Schülern Erfolgserlebnisse vermitteln.“ Dabei sei klar, dass Lernen auch Mühe und Anstrengung bedeuten könnten. „Mir geht es dann darum, für Leistung zu motivieren.“

Die Position als Schulleiter sei seine Wunschstelle, berichtet der Mündener, der nach seinem Studium und dem Referendariat in Göttingen zunächst an einem Gymnasium im württembergischen Böblingen unterrichtete, bevor er über den sogenannten Ländertausch im Jahr 2000 nach Osterode und zum Schuljahr 2005/2006 schließlich nach Münden wechselte. Klar sei aber: „Man muss wissen, was auf einen zukommt, wenn man Schulleiter wird“, so Böhme. Und das sei allerhand: Als Leiter einer Schule brauche er Management- und Organisationskompetenzen. Ebenso seien Kommunikations- und Konfliktfähigkeit gefragt. Nicht zuletzt müsse man besonders teamfähig sein und bei all dem gelte es, den Kontakt zu den Schülern nie abreißen zu lassen. In intensiven Arbeitsphasen bleibe daher wenig Zeit für Hobbys und Privates.

In seiner Freizeit treibt Böhme gern Sport, Mountainbiken, Skifahren und Spaziergänge mit dem Hund im Wald stehen dann auf dem Plan. Mit seiner Partnerin lebt er in der Nähe der Schule. „Ich sehe das als Vorteil, denn ich fühle mich wohl hier“, sagt der Schulleiter.