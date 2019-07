Oliver Bernzen ist neuer Trainer der Oberliga-Volleyballerinnen der TG Münden

Die TG Münden geht mit einem neuen Trainer in die Saison: Oliver Bernzen übernimmt von Thomas Dziubale, der mit dem Aufsteiger fast schon sensationell Tabellendritter wurde.

Auf solche hochgesteckten Ziele will sich der neue Coach nicht festlegen lassen. Stattdessen sagt er: „Prognosen sind immer schwierig, da man nie weiß, wie sich die Konkurrenz entwickelt hat. Ich will aber vor allem die Spielerinnen individuell und mannschaftlich weiter entwickeln. Wohin die Reise dann geht, kann man erst im Dezember sagen.“

Der 37-Jährige bringt gute Referenzen aus der Nachwuchsarbeit mit. Im Münsterland trainierte er den Nachwuchs von Union Lüdinghausen und brachte dabei eines der aktuell größten deutschen Talente heraus: Hanna Orthmann wechselte zunächst zu Bundesligist Münster, jüngst verlängerte die 20-jährige Nationalspielerin ihren Vertrag beim italienischen Erstligisten Monza.

Auch als hauptamtlicher Nachwuchscoach des VC Wiesbaden war der gebürtige Beckumer erfolgreich. Mit der U16 holte er 2016 die deutsche Meisterschaft. Mittlerweile ist er als „Lehrer-Trainer Volleyball“ in der Vellmarer Ahnatalschule beim Land Hessen angestellt. In Vellmar betreibt er erneut Talentförderung, die nicht zuletzt den nordhessischen Vereinen nützen soll.

Spielsystem soll verändert werden

„Zu dieser Tätigkeit habe ich einen Ausgleich in einem Verein gesucht. Und ich habe hier eine ehrgeizige und lernwillige Mannschaft vorgefunden“, erklärt Bernzen, warum er sich auf die Anzeige der TG gemeldet hat. Nach einem Probetraining waren sich beide Seiten schnell einig. Spartenleiterin Karin Bömeke ist froh, den Diplomsportwissenschaftler für die TG gewonnen zu haben: „Ich hoffe, er bleibt uns lange erhalten. Man merkt deutlich, dass er schon viel Erfahrung im Trainerjob hat.“

Und was möchte der neue Mann an der Seitenlinie beim Mündener Oberligisten ändern? „Wir wollen unser Spielsystem in mehreren Punkten verändern. Vor allem wollen wir versuchen, noch schneller zu spielen. Außerdem achte ich sehr viel auf Details in der Technik. Wir wollen gute Leistungen zeigen und dabei viel Spaß haben“, kündigt Bernzen an.

Dass sich seine neue Mannschaft sehr gut kennt, komme ihm entgegen. Trotzdem werde er bemüht sein, vier Spielerinnen aus der bisherigen zweiten Mannschaft einzubauen. Darunter befindet sich mit Vanessa Bolse eine Rückkehrerin. Die Eingespieltheit der Mannschaft wird darunter nicht leiden, denn lediglich Elena Kah hat die Truppe verlassen.