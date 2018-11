Osterode stimmt für Fusion: Mitarbeiter der Sparkasse bitten um Unterschriften

Am Samstag

+ © Foto: Axel Welch © Foto: Axel Welch

Hann. Münden/Osterode. Am Abend hat der Rat der Stadt Osterode mehrheitlich für eine Sparkassenfusion gestimmt. Die Mündener Sparkassen-Betriebsgruppe der Gewerkschaft Ver.di informiert am Samstag in der Mündener Innenstadt über die geplante Fusion von vier Sparkassen.