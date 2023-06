Ox-Location: Start des neuen Programms mit Musik und Ausstellung

Von: Jens Döll

Freut sich auf die Gäste: Christian Möller im Erdgeschoss der Ox-Location. © Jens Döll

Die Ox-Location startet in die Sommersaison. An der Sydekumstraße in Hann. Münden gibts Konzerte statt, bis September. Auch eine Ausstellung ist zu sehen.

Hann. Münden – „Bei uns zu Gast 2023“ heißt das Sommerprogramm der Ox-Location im historischen Handwerkerhof Ochsenkopf an der Sydekumstraße in Münden.

Hann. Münden: Ox-Location startet in den Sommer

Am Samstag, 03.06.2023, wird Christian Möller dort das Programm und die Hintergründe vorstellen. „500 Jahre Geschichte, Schicksale, Gedanken, Bücher, Musik, Kunst und Design“ ist die Überschrift des Empfangs, der um 11 Uhr beginnt. „Ich will, dass die Leute bei uns zu Gast sind“, berichtet Möller.

Damit verbindet er ein besonderes Gefühl und eine Kindheitserinnerung an seine Großmutter. Diese „hielt Hof“, wie es Möller nennt. Jeden Sonntag kamen in dem geräumigen Wohnzimmer Menschen aus verschiedenen Schichten – Studenten, Intellektuelle, Freunde des Hauses und viele mehr – zusammen. Diese Atmosphäre möchte Möller, der Musik in Detmold, Hannover und Paris studierte, bei den Veranstaltungen transportieren.

„Zusammenhalt ist mir sehr wichtig“, berichtet er und erzählt, dass er in der Kindheit sowohl in Westdeutschland als auch der DDR sozialisiert wurde. So erhielt er Einblicke in „zwei Welten“. Vom 10. Juni bis zum 30. September werden insgesamt 50 Musiker in 17 Konzerten zu Besuch sein. Vor Ort erwartet sie moderne Technik.

„Jeder Musiker bekommt nach seinem Auftritt ein kurzes Teaser-Video mit nach Hause“, berichtet Möller. Die nötige Technik und das Können hat er im Ochsenkopf versammelt.

Motto „Zu Gast sein“ in der Mündener Ox-Location

„Zu Gast sein“ soll auch bedeuten, dass die Menschen zusammenkommen. Dabei wird er immer etwa eine Stunde vor Konzertbeginn die Türen öffnen, in Zusammenarbeit mit dem Mündener Restaurant Die Reblaus und der Kasseler Theatergastronomie. Auch zwischen den einzelnen Musikblöcken, die jeweils etwa 25 Minuten gehen sollen, wird die Ox-Location wieder zur Bar.

Neben dem großen, stattlichen Gastraum im Erdgeschoss, der etwa Platz für 80 Menschen bietet, gehören die oberen Stockwerke ins Konzept.

Plakat des Programms am Alten Pfarrhaus. © Jens Döll

Diese bieten Platz zum Aufenthalt und Austausch. Auch der Raum vor der Location wird mit einbezogen. Musikalisch bietet die Ox-Location bis in den Herbst verschiedenste Stile, von außereuropäischer Musik über Liedermacher und Pop. Die Künstler konnte Christian Möller durch ein weitgefasstes Netzwerk rekrutieren. Er hält Kontakt zum Verein Kreuzberg on KulTour aus Göttingen, der ehrenamtlich Konzerte organisiert und zu Kultur im Kreis des Landkreises Göttingen. Zudem hat Möller noch zahlreiche Kontakte nach Kassel zur Universität.

Plakat ziert Altes Pfarrhaus in Hann. Münden

Um sein Programm der Öffentlichkeit vorzustellen, hat Möller ein großes Plakat an die Fassade des Alten Pfarrhauses gegenüber von St. Blasius angebracht. „Günther ist kulturinteressiert,“ sagt Möller und meint damit Günther Bokemeyer, der das Pfarrhaus gekauft hat. Zudem wird am Eingang der Ox-Location ab Montag, 05.06.2023, ein Film zum Programm laufen, der kurze Ausschnitte aus den Werken der Künstler zeigt, die auftreten werden. Das soll immer von 20 bis 22 Uhr laufen.

„Ich will auch die Touristen in Münden ansprechen.“ Das diesjährige Programm, das bereits mit einigen „Pre-Opening-Events“ vorbereitet wurde, soll ein „Testballon“ sein. „Wie es sich entwickelt, wird sich zeigen“, fügt er hinzu.

Hann. Münden: 17 Konzerte jeweils am Samstag

Den Auftakt zum Programm „Bei uns zu Gast 2023“ bildet am Samstag, 10.06.2023, das Konzert der Gruppe Wapani unter dem Titel „Rendezvous mit Burkina Faso“. Die Musiker spielen und singen ihre eigenen Kreationen und covern traditionelle Musik, begleitet von Balafons, Doum-Doums, Djembe und anderen traditionellen Instrumenten.

Lutz Drenkwitz wird am 17.06.2023, ebenfalls ein Samstag, eine Mischung aus Blues, Country und Rock spielen. Der Liedermacher singt auf Deutsch und bringt auch sozialkritische Themen in seinen Songs unter.

Mit einem weiteren Liedermacher geht es weiter, Mario Becker aus Göttingen wird am 24.06.2023 im Ox spielen.

Insgesamt sind 17 Konzerte mit 50 Künstlern vom 10. Juni bis zum 30. September geplant, aufgespielt wird in den verschiedensten Stilrichtungen. Karten sind im Internet für 9 Euro, inklusive Begrüßungsgetränk, erhältlich. Die Konzerte beginnen jeweils um 19 Uhr.

Fotoausstellung in der Ox-Location

Neben dem musikalischen Programm werden im Ochsenkopf auch Bilder ausgestellt. Sie stammen von der in der Ukraine geborenen kanadischen Fotokünstlerin Viktoria Sorochinski. Sie dokumentiert in ihrem Werk unter anderem das Leben in ukrainischen Dörfern.

Leo & The Tasty Tensions präsentierten in der Ox-Location während einer Pre-Opening-Veranstaltung Jazz vom Feinsten. Diese Veranstaltungen sollten das neue Programm vorberieten und ankündigen. © Petra Siebert

Bevor diese Dörfer womöglich vollständig verschwinden, porträtierte Sorochinski über etwa zehn Jahre hinweg das Leben der immer älter werdenden Bewohner. „Brother & Sister“ ist eine der großen Fotoserien von Viktoria Sorochinski, die darin mit einem analogen Fotoapparat die Beziehung eines Geschwisterpaares und dessen Erwachsenwerden dokumentiert.



Die Ausstellung war bereits in der Kunstsammlung Augsburg zu sehen. Im obersten Stockwerk der Ox-Location sind zwei Galerieräume mit den Werken eingerichtet. Die Galerie ist immer samstags und sonntags, jeweils von 11 bis 13 Uhr, geöffnet. Der Eintritt zur Ausstellung beträgt 4 Euro, 10 Euro inklusive Katalog. (Jens Döll)