Paar rettete Fachwerkgebäude in Meensen

Für die Restaurierung ihres Fachwerkhauses in Meensen haben Judith und Sören Bode eine Auszeichnung bekommen. Das Paar hatte sich um den Denkmalpflegepreis beworben.

Einen Preis in Form von Preisgeld bekamen die Bodes nicht, dafür gab es aber eine Belobigung. „Es macht uns überhaupt nichts aus, dass wir keinen Preis bekommen haben“, sagt Judith Bode. „Wir freuen uns, dass unsere Arbeit auch aus fachlicher Sicht wertgeschätzt wird.“ Sie und ihr Mann hätten durch Zufall aus der Zeitung von dem Wettbewerb erfahren und sich aus Neugier beworben.

Das um 1850 erbaute Fachwerkhaus ist schon lange in Familienbesitz und gehörte Sören Bodes Tante. Zwischenzeitlich stand es 20 Jahre lang leer. „Als wir im Herbst 2015 mit dem Umbau angefangen haben, war das Haus abrissreif“, berichtet das Paar. „Viele Freunde und Bekannte haben uns für verrückt gehalten, uns so ein Projekt aufzuhalsen.“ Aber das Interesse der Bodes war geweckt.

Zunächst haben sie die Gefache zwischen den Balken entfernt. Viele der tragenden Balken waren so marode, dass sie erneuert werden mussten. Die Restaurierung der Fassade hat insgesamt ein Jahr gedauert. Hinter dem Umbau stecken viele Samstage und Arbeitsstunden nach Feierabend. Die Bodes sind stolz auf das Ergebnis. „Den Wandel in einem Jahr mitzuerleben, ist echt schön“, sagt Sören Bode.

Das Paar achtet bei der Restaurierung darauf, nur originale Materialien wie Lehmputz und Lehmbauplatten zu verwenden. Die Vorgaben der Denkmalpflege seien jedoch nicht zu streng gewesen, sagt Sören Bode. „Die Absprache mit dem Denkmalpfleger hat sehr gut geklappt.“

Bei der farblichen Gestaltung sei er zum Beispiel sehr offen gewesen. Im Frühjahr 2018 haben sich die Bodes dann für den Denkmalpflegepreis beworben. Für die Bewerbung mussten sie unter anderem alte und aktuelle Fotos des Objekts einreichen. Daraufhin sei alles ganz schnell gegangen, erzählt Judith Bode. „Im Mai kam der Anruf, dass wir in der engeren Auswahl sind und im Juni war die Jury bei uns.“ Diese habe die Fassade begutachtet. Dann sollte das Paar erklären, wie es das Gebäude aufgearbeitet habe.

Dass die Sparkassenstiftung sie nun ausgezeichnet hat, motiviert die beiden zum Weitermachen. Denn ein Ende der Umbauarbeiten ist noch nicht in Sicht. Jetzt soll es mit dem Innenausbau weitergehen. Alt und Neu verbinden, das ist hier der Anspruch des Ehepaars. „Wir wollen als Nächstes mit dem Ausbau der Bäder anfangen, dann ist der Fußboden dran“, kündigt das Paar an. Außerdem wollen sie eine moderne Treppe einbauen. Der Einzug ins frisch renovierte Fachwerkhaus ist für den Sommer 2019 geplant.

Michael Heinrich Schormann, stellvertretender Geschäftsführer der Niedersächsischen Sparkassenstiftung mit Sitz in Hannover, und Gabriele Schuster, Marketingleiterin der Sparkasse Münden, überreichten Judith und Sören Bode in Meensen bei einer Besichtigung eine entsprechende Urkunde und konnten sich einen Eindruck von der vielen Arbeit machen, die den beiden noch bevorsteht.

„Der Preis für Denkmalpflege der Niedersächsischen Sparkassenstiftung honoriert das private Engagement, das Eigentümer für den Erhalt historischer Baudenkmale aufbringen. Die prämierten Denkmaleigentümer sind beispielhaft hervorzuheben. Sie überzeugen durch außergewöhnlichen persönlichen Einsatz, vorbildliche Restaurierungen sowie die Entwicklung bemerkenswerter Nutzungskonzepte“, erklärte Schormann. „Mit dieser Auszeichnung soll den Eigentümern Mut gemacht werden, diesen Weg weiterzugehen“.

In diesem Jahr gibt es 17 Preisträger, unter denen das Preisgeld von insgesamt 75 000 Euro vergeben wurde. Sieben Objekte haben dieses Jahr eine Belobigung erhalten. In diesem Jahr wurden 23 Projekte auf Landesebene prämiert. Die Niedersächsische Sparkassenstiftung unterstützt in die Bereiche Bildende Kunst, Musik, Museen und Denkmalpflege und verfolgt drei Hauptziele: die Unterstützung regionaler Stärken, sie fördert landesweit ausstrahlende Projekte und stärkt aktuell bedeutende Themen.

Der Preis für Denkmalpflege sei dieses Jahr zum 17. Mal ausgeschrieben worden, der Jury lagen an die 200 Bewerbungen zur Begutachtung vor, berichtet Gabriele Schuster, Marketingleiterin der Sparkasse Münden, darunter auch das Kesselhaus in Hannover, das Bürgerhaus in Goslar und die Wassermühle in Räbke. Seit der ersten Auslobung im Jahr 1986 hätten sich 1320 Denkmaleigentümer um den Preis für Denkmalpflege beworben, 301 davon seien mit einer Summe von insgesamt über einer Million Euro ausgezeichnet worden.