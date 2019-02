Paar wegen Online-Betrugs vor Gericht: Bestellungen ins Blaue

Ein Paar aus dem Altkreis Münden muss sich derzeit wegen Betrugs und Urkundenfälschung vor dem Amtsgericht Hann. Münden verantworten.

Vor dem Amtsgericht Hann. Münden läuft derzeit ein Verfahren gegen ein Paar aus dem Altkreis Münden, das sich wegen Betrugs und Urkundenfälschung verantworten muss. Die Staatsanwaltschaft legt der 27-Jährigen und dem 40-Jährigen elf Taten zur Last, die sie allein beziehungsweise gemeinsam in einem Zeitraum von zweieinhalb Jahren zwischen Oktober 2014 und Juli 2017 begangen haben sollen.

Dabei geht es unter anderem um Betrug bei Onlinebestellungen und bei Kredit- und Handyverträgen. Zudem soll der 40-Jährige sich in einem Fitnessstudio angemeldet haben, obwohl ihm von Anfang an klar gewesen sein müsste, dass er die Raten nicht bezahlen kann.

Bei den Taten, die den beiden Angeklagten vorgeworfen werden, soll ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden sein. Online bestellt haben sie vor allem Kleidungsstücke, darunter Sportsachen und Turnschuhe. Aber es geht auch um die Bestellung einer Mikrowelle.

Beide Angeklagten haben bereits vor Gericht gestanden, die 27-Jährige wegen Betrugs, der 40-Jährige unter anderem wegen Handels mit Betäubungsmitteln, Diebstahls und Körperverletzung. Besonders das Vorstrafenregister des 40-Jährigen ist lang, es reicht bis in dessen Jugendzeit zurück. Wegen Handels mit Betäubungsmitteln steht der Angeklagte auch aktuell vor Gericht, die Beweisaufnahme dazu findet am zweiten Prozesstag im Februar statt. Für diesen Termin hat ihm der Staatsanwalt bereits ans Herz gelegt, dem Gericht darzulegen, wie er sich seine weitere Zukunft vorstellt. Und wie er das Gericht und die Staatsanwaltschaft überzeugen will, dass er künftig keine Straftaten mehr begeht.

Er hatte, so die Aussage seiner jetzigen Bewährungshelferin, den Kontakt zu seinem bisherigen Betreuer immer mal wieder unterbrochen.

Die 27-Jährige hat bereits jetzt schon erklärt, dass sie nun ein neues Leben beginnen will. Sie legte ein volles Geständnis ab. „Ich habe jetzt Arbeit“, sagte sie. Das war in der Vergangenheit nicht die Regel. Gelernt hat sie im Bereich Lagerlogistik. Den entstandenen Schaden will sie begleichen.

Vor Gericht wirkte sie so, als ob sie bei ihren Aussagen den Tränen nahe sei. Bei einem Bekannten, unter dessen Namen sie die Mikrowelle bestellt hatte, und der vor Gericht als Zeuge auftrat, entschuldigte sie sich sichtlich bewegt. „Ich kann es leider nicht mehr rückgängig machen“, sagte sie.

Geständig war zu den ihm vorgeworfenen Betrugstaten auch der 40-Jährige. Er lebt derzeit von Arbeitslosengeld II. Eine feste Arbeitsstelle hatte auch er in letzter Zeit nicht.

Das Urteil wird Mitte Februar erwartet.