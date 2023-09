Bald keine kostenfreien Parkplätze mehr in Hann. Münden?

Ist die Zeit kostenfreier Parkplätze in Hann. Münden bald vorbei? Das Unternehmen IKS Mobilitätsplanung, schlägt den Wegfall aller kostenfreien Parkplätze inklusive Tanzwerder vor.

Hann. Münden – Ist die Zeit kostenfreier Parkplätze in Hann. Münden bald vorbei? Nach Workshops mit Anwohnern und Unternehmern im Mündener Welfenschloss schlägt das Unternehmen IKS Mobilitätsplanung, das mit der Erarbeitung eines Konzepts beauftragt worden war, den Wegfall aller kostenfreien Parkplätze in der Altstadt vor. Dies würde laut Stadt auch die kostenlosen Parkplätze auf dem Tanzwerder umfassen. Dafür solle es mehr Parkplätze für Anwohner, mehr Fahrradstellplätze sowie höhere Parkgebühren geben.

Ziel sei es, den Verkehr in der Innenstadt einzuschränken. Mit einem Wegfall der kostenfreien Parkplätze soll auch der sogenannte Parksuchverkehr wegfallen. So schlägt das Unternehmen vor, im Umfeld der Altstadt eine Parkgebühr von 1,20 Euro pro Stunde und im Bahnhofsumfeld in Höhe von 50 Cent pro Stunde zu erheben. Für Anwohner halte man eine Parkgebühr in Höhe von 20 Euro monatlich für vertretbar. Derzeit zahle man in der Parkzone 2 in Hann. Münden für eine Parkdauer von fünf Stunden etwa 3,60 Euro, erläuterte Andreas Schmitz vom Unternehmen IKS. In Eschwege werde für eine vergleichbare Parkzone für die gleiche Parkdauer zehn Euro verlangt. Samstags sollten Parkplätze kostenfrei zu Verfügung stehen.

Vorgeschlagen worden sei außerdem, dass im Innenstadtbereich tätige Handwerker, Pflegedienste und Anlieferverkehr ebenfalls kostenfrei parken dürfen. Langzeitparker beziehungsweise Nutzer des Nahverkehrs auf den Park-and-Ride-Parkplätzen am Bahnhof und an der Straße Vor der Bahn könnten diese kostenlos nutzen, wenn sie ein 49-Euro-Ticket hätten. Außerdem schlägt das Unternehmen IKS eine Ausweitung der Anwohnerparkplätze vor.

So seien Anwohnerparkplätze etwa im Bereich Kasseler, Wanfrieder und Bremer Schlagd, Ziegelstraße, Untere Lange Straße, Hinter der Stadtmauer, Mühlen- und Lohstraße vorstellbar. Für weitere Parkräume könnten Optionen für Anwohnerparken geschaffen werden. Die Wohnmobilparkplätze auf dem Tanzwerder könnten auf den Parkplatz Werraweg verlegt werden. Die Stadt betonte, dass es sich bei dem Entwurf zunächst um Vorschläge handele. Eine endgültige Entscheidung treffe die Politik beziehungsweise der Rat. Hinweise zu den Vorschlägen können laut Stadt noch bis zum 30. September per E-Mail eingereicht werden an: andreas.schmitz@iks-planung.de

Fahrradparkhaus am Bahnhof vorgeschlagen

Um dem Fahrradverkehr gerecht zu werden und ihn zu fördern, spricht sich das Unternehmen IKS für ein Fahrradparkhaus am Bahnhof für den Pendlerverkehr, an Schulen überdachte Bügel, dezentrale Abstellanlagen in der Altstadt sowie eine Willkommensmessstation für Touristen beziehungsweise einen Fahrradraum mit Witterungsschutz, Beleuchtung, Anlehnbügeln und Schließfächern am Schloss beziehungsweise am Kirchplatz aus.

