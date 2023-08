Pastorin Annette Lapp wurde in Scheden mit einem Gottesdienst verabschiedet

Von: Margitta Hild

Teilen

Pastorin Annette Lapp hielt am Sonntag ihre letzte Predigt und machte ihrer Gemeinde Mut für die Zukunft. © Margitta Hild

Das, wozu die Kirchengemeinden Scheden-Dankelshausen-Mielenhausen und die Trinitatisgemeinde Meensen-Jühnde-Barlissen am Sonntagnachmittag eingeladen worden waren, war kein einfacher Abschiedsgottesdienst für die Kirchengemeinden.

Scheden – Es war der letzte Gottesdienst ihrer Pastorin Annette Lapp, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Tobias durch ihr Engagement Dinge gemeinsam mit der Gemeinde auf die Beine gestellt hat, auch wenn es viele Hürden zu überwinden gab.

Um nur ein Beispiel zu nennen: Das Projekt der Sanierung des Pfarrhauses, welches durch das Gemeinschaftsgefühl, das diese Familie in den Kirchengemeinden entfacht hatte, unter schwierigen Verhältnissen zu einer Erfolgsgeschichte geworden war.

Die Kirche wurde generationsübergreifend lebendig, ein frischer Sturm fegte mit der Pastorin durch die hiesigen Kirchen in ihren Gemeinden. Doch nun steht die Pfarrwohnung leer. Sie ist verwaist.

Und nicht nur die Wohnung steht jetzt leer, die Frage, wie es jetzt langfristig weitergehen wird, steht ebenso offen im Raum. Ihre letzte Predigt in der St. Markus Kirche in Scheden hielt die 40-jährige Pastorin am Sonntag.

Verabschiedeten sich: Antje Kleinhans (von links), Scheden; Andreas Bode, Barlissen (KV-Vorsitzender Trinitatis); Anette Surup, Scheden; Wilfried Bouws; Michael Hass, Dankelshausen; Christian Thiele, Mielenhausen; Holger Urbschat, Mielenhausen; Berlind Rosenthal-Zehe, Scheden. © Margitta Hild

„Viele wissen, dass ich seit einigen Jahren imkere. Mit Begeisterung. Denn so ein Bienenvolk funktioniert nur in der großen Gemeinschaft“, begann sie ihre Predigt. Und auch die christlichen Gemeinden bräuchten ihre Gemeinschaft, in der sie sich Halt geben. „Wir brauchen uns“, so Lapp. Die Gemeinschaft der Christen sei ähnlich der eines Bienenvolkes.

In schlechten Zeiten zusammenrücken, sich gegenseitig zu stützen, um wie die Bienen in besseren Zeiten dann auszuschwärmen, um wieder zu bauen, kreativ zu werden und neue Räume zu finden. Sinnbildlich funktioniert so Christentum, auch wenn dieses im Moment eine Durststrecke durchlebt.

„Kirche verändert sich mit den Menschen, die dazu gehören“

„Mir entspricht das mit dem Schwärmen und bauen, Neues entdecken, kreativ zu werden. Ich glaube daran, dass sich Kirche verändert mit den Menschen, die dazu gehören. Und deshalb mache ich den Gemeinden Mut, gemeinsam diesen Raum zu suchen, gemeinsam kreativ zu werden. In Dankelshausen ist ein Pfarrhaus, das gefüllt werden will“, so Annette Lapp.

Zum Ende des Gottesdienstes wurde Pastorin Annette Lapp von Superintendentin i.V. Pastorin Franziska Albrecht entpflichtet, legte im Anschluss ihren Talar ab und nahm in der Gemeinde auf einer Kirchenbank Platz.

Zahlreiche Besucher des Gottesdienstes warteten geduldig in der langen Schlange - die bis in den hinteren Teil der Kirche reichte – um sich von ihrer Pastorin persönlich zu verabschieden und sie auch zu umarmen. Die Besucher hatten einiges an Abschiedsgeschenken dabei. © Margitta Hild

Als letztes standen Grußworte auf der Gottesdienstübersicht. Und da zeigte sich, wie vielen Mitgliedern der jetzt ehemaligen Gemeinde es sehr wichtig war, ihrer ehemaligen Pastorin persönlich Dank und Glückwünsche für die Zukunft auszusprechen.

Wilfried Bouws (Kirchenvorstandsvorsitzender) bedankte sich bei dem Ehepaar Lapp für ihren enormen Einsatz und ließ keinen Zweifel daran, wie traurig jeder Einzelne aus dem Vorstand sei, dass die Familie Lapp geht.

Der Abschied fiel schwer

„Doch wir müssen Euch ziehen lassen, das ist uns allen klar. Insofern ist es auch nicht so einfach, jetzt die passenden Worte zu finden. Wenn wir sinnbildlich bei den Bienen bleiben wollen? Als ihr 2016 in unsere Gemeinde gekommen seid, ist auf jeden Fall eine flotte Biene zu uns in die Kirche gekommen und hat hier richtig Leben reingebracht. Und wenn ich an eine Biene denke, dann muss ich auch an Biene Maja denken, die voller Tatendrang durch die Dörfer schwirrte“, so Bouws.

Fast jeder Einzelne des Kirchenvorstands richtete persönlich das Wort an Annette Lapp, hier und da flossen Tränchen. Die Schlange der wartenden Gemeindemitglieder langte bis in den hinteren Teil der Kirche, denn so viele wollten ihre Pastorin in den Arm nehmen und einen herzlichen Abschied von ihr und ihrem Mann nehmen.

Pastorin Lapp wechselt nach dem Ende ihrer Tätigkeit in Scheden zur eigenständigen ELIA-Gemeinde. Dort wird sie Gottesdienste konzipieren, 20 Hauskreise begleiten und Projekte entwickeln. (Margitta Hild)