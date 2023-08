Patientenzahl steigt jährlich: Zu wenig Therapieplätze im Landkreis Göttingen

Von: Jenny Breiding

Die Wartelisten für Therapien bei Psychotherapeuten im Landkreis Göttingen sind lang. © Vadim Guzhva/ Fotolia

Fast jeder zweite psychisch kranke Mensch müsse drei bis neun Monate auf den Beginn einer Behandlung warten, teilt Detlef Haffke von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) mit. Und doch gebe es laut der gesetzlich vorgegebenen Bedarfsplanung eine „starke Überversorgung“ im Landkreis.

Hann. Münden – An Therapieplätzen mangelt es überall – lange Wartelisten schrecken viele Suchende ab. Im Landkreis Göttingen gibt es insgesamt 143 Psychologen und Psychiater, 15 davon praktizieren in Hann. Münden, sagt Detlef Haffke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN).

„Die Wartelisten sind elendig lang“, berichtet eine behandelnde Psychologische Psychotherapeutin aus dem Raum Münden im Gespräch mit der HNA. Manche Kollegen führten schon keine Wartelisten mehr, weil es zu viele Anwärter auf Plätze gebe. Auf ihrer Warteliste stünden aktuell über hundert Menschen.

„Wenn jemand die Therapie beendet oder absagt, können wir Leute aufnehmen, die sich zuerst gemeldet haben“, sagt sie. Doch die hohe Anzahl der Wartenden könne man in den nächsten drei bis vier Jahren nicht unterkriegen. „Das ist einfach nicht machbar und sehr traurig“, sagt die Psychologin.

Psychische Erkrankungen sind nicht mit einer Sitzung erledigt

Die Kollegen ohne Warteliste könne sie verstehen, Patienten könnten nicht mal eben durch die Praxen gejagt werden, Massenabfertigung sei bei psychischen Erkrankungen schlichtweg nicht möglich. „Es ist wichtig, dass man jemanden findet, mit dem man gut auskommt. Man soll ja auch nicht irgendeinen Arzt in Anspruch nehmen“, sagt sie und verweist auf die hohe Relevanz von Vertrauen zwischen Therapeut und Patient.

Auch Detlef Haffke von der KVN sieht das Problem: „Wir brauchen mehr Therapeuten. Es braucht mehr Kassensitze, ausreichend Studienplätze sowie eine finanzielle Absicherung der psychotherapeutischen Weiterbildung“, sagt er. Der Bedarf sei evident, die Versorgung mit Therapieplätzen aber lediglich in Ballungsgebieten gegeben.

Die Versorgungslücke müsse aber auch in der Fläche geschlossen werden. „Andernfalls läuft Niedersachsen Gefahr, aufgrund der demografischen Entwicklung in eine Mangelversorgung bei der Psychotherapie zu geraten“, warnt er. Auch in Zukunft sei nicht mit einer Besserung zu rechnen: Berechnungen des Zentralinstituts für die KVN prognostizierten einen Nachfrageanstieg von 23 Prozent bis zum Jahr 2030.

Gesetzlich vorgegebene Bedarfsplanung sieht „starke Überversorgung“

„Tatsache ist, dass die Patientenzahl jährlich um rund 10 Prozent ansteigt. Die Zahlen sind während der Corona-Pandemie sogar noch weiter angestiegen“, sagt Haffke. Und doch gebe es laut der gesetzlich vorgegebenen Bedarfsplanung eine „starke Überversorgung“ im Landkreis.

Theoretisch solle ein Psychotherapeut oder Psychiater im Landkreis 5 238 Patienten betreuen. „Der Versorgungsgrad beträgt 290 Prozent. Ab einem Versorgungsgrad von 110 Prozent wird der Landkreis für weitere Niederlassungen gesperrt“, sagt Haffke weiter.

Doch in der Praxis geht diese Rechnung nicht auf, die Wartelisten sprengen den Rahmen des Möglichen. Problem und Verursacher sei die Bedarfsplanung, sagt die Psychologin aus dem Raum Münden. Generell müssten sich mehr Therapeuten niederlassen dürfen.

Kassenärztliche Vereinigung kann Anzahl der Sitze nicht einfach erhöhen

Die KVN gebe zwar prinzipiell die Sitze frei, dennoch müsse auch sie sich nach Vorgaben richten – und zwar denen, des Bundesministeriums für Gesundheit, teilt Haffke dazu mit.

„Wir sind für die Sicherstellung der psychotherapeutischen und ärztlichen Versorgung zuständig“, sagt er. Diese Versorgung sei grundsätzlich gesichert, dennoch müsse sich nach der Bedarfsplanung gerichtet werden. Die ist, wenn es nach den langen Wartelisten geht, nicht an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

Sie stütze sich auf Analysen des Patientenaufkommens in den vergangenen Jahren, Krankheitshäufigkeiten in Regionen und Patientenflüsse (etwa von dem Land in die Städte), erklärt Haffke. Kassensitze seien an Orte gebunden und dienten dem Zweck, die Anzahl der niedergelassenen Ärzte zu regulieren.

Sie ermöglichen es den Ärzten, nicht nur privat, sondern auch gesetzlich versicherte Menschen zu behandeln, berichtet die Psychologin. Die Therapeuten dürften nicht mehr arbeiten, als es die Grenze der jeweiligen Sitze zulässt. Alle darüber hinaus behandelten Patienten dürfte man nicht abrechnen, erzählt sie im Gespräch mit der HNA.

Sie selbst habe einen halben Sitz. „Damit darf ich nicht so viel erwirtschaften, wie ein Therapeut, der einen ganzen Sitz hat.“ Grundsätzlich hätte sie Zeit und Raum, mehr zu arbeiten und mehr Patienten zu behandeln, aber der halbe Sitz lasse dies nicht zu. Eine Erhöhung des Arbeitspensums auf einen ganzen Sitz sei aufgrund der Deckelung nicht möglich. „Und auch das würde den Bedarf nicht decken“, sagt die Psychologin.

Sitze müssen gekauft werden

Um sich in einem Gebiet niederzulassen, müssten sich Ärzte, unabhängig der Fachrichtung, auf einen Sitz bewerben und diesen bei erfolgreicher Bewerbung kaufen. Die Preise seien aber alles andere als erschwinglich: „Ein halber Sitz kostet schätzungsweise um die 27 000 Euro und ein ganzer circa 47 000 Euro.

Das ist von Praxisinhaber zu Praxisinhaber unterschiedlich, aber wahnsinnig viel Geld für jemanden, der gerade mit dem Studium fertig ist“, sagt sie. Den Sitz kaufe man vorherigen Besitzern ab, die in Rente gingen oder einen Nachfolger suchten.

Absolventen müssten daher entweder aus einer wohlhabenden Familie kommen, nach dem Studium sehr viel Geld angespart haben oder einen Kredit aufnehmen, um eine eigene Praxis aufzumachen. Man müsse viel selbst in die Hand nehmen, um sich niederzulassen und die „verbürokratisierten“ Prozesse anzugehen.

Um den monatelangen Wartezeiten entgegenzuwirken, sei eine Aufstockung der Zahl an Psychotherapeuten dringend nötig, sagt Haffke von der KVN.

„Vor dem Hintergrund der Corona-Situation und den psychischen Folgen – besonders für Kinder und Jugendliche – und den zahlreichen Flüchtlingen mit starken psychischen Problemen ist ein Mehr an Psychotherapie unerlässlich“, sagt er weiter. „Die Politik sollte endlich das Leid der psychisch kranken Menschen ernst nehmen.“ (Jenny Breiding)

Psychotherapeuten, Psychologen, Psychiater - wo ist der Unterschied? Psychotherapeuten sind studierte Fachärzte, wie zum Beispiel Internisten oder Gynäkologen, die psychotherapeutische Weiterbildungen absolviert haben. Psychologen sind sogenannte Psychologische Psychotherapeuten – sie haben Psychologie studiert und im Anschluss daran eine Psychotherapieausbildung absolviert. Psychiater sind studierte Mediziner, die eine Weiterbildung zum Psychiater gemacht haben und Medikamente verschreiben dürfen. jbr