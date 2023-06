Hann. Münden: Personalmangel in Kitas wird zum Problem

Einrichtung schränkt Zeiten ein – Job soll attraktiver werden

+ © Monika Skolimowska/dpa Der Personalmangel wird in Kitas zunehmend zum Problem (Symbolbild). © Monika Skolimowska/dpa

Der Fachkräftemangel in Kindertagesstätten beschäftigt auch die Verwaltung in der Stadt Hann. Münden.

Hann. Münden – In der Kita St. Blasius sei es beispielsweise bereits dazu gekommen, dass die Betreuungszeiten mit der vorhandenen Personaldecke nicht mehr angeboten werden können, ohne dass gegen Vorschriften des Niedersächsischen Kitagesetzes verstoßen werde, hieß es von der Verwaltung jüngst im Gesellschaftsausschuss.

Die Zeiten würden dort vom Kirchenkreisamt deswegen zum ersten August dauerhaft auf eine Kernzeit von 8 bis 14 Uhr sowie Randzeiten von 7.30 Uhr bis 8 Uhr und von 14 bis 15 Uhr angepasst. Die Situation sei sehr angespannt, sodass weitere Anpassungen in anderen Einrichtungen befürchtet werden müssten, so die Verwaltung weiter. Bislang sei Münden beim Thema Erzieher im Vergleich zu anderen Kommunen noch aufgestellt gewesen, berichtete Björn Heirich, Fachdienstleiter Bildung und Sport, vor dem Gesellschaftsausschuss. „Aber das Problem holt uns jetzt mit etwas Verzögerung ein.“ St. Blasius werde sicher nicht die einzige Einrichtung mit Einschränkungen bleiben.

Ulrich Reichel (CDU) beschrieb den Fachkräftemangel in dem Bereich ebenfalls als dramatisch. Das Kultusministerium habe sich zwar zuversichtlich gezeigt, was das Problem anbelange. Klar sei aber: „Wenn die dritte Betreuungskraft kommt, wird das Personalgebäude zusammenstürzen“, warnte Reichel mit Blick auf Pläne der Landesregierung zur Einführung einer dritten Kraft in Kindergartengruppen. Bereichsleiter und Rechtsdirektor Volker Ludwig verwies auf einen Runden Tisch, bei dem das Personalproblem angesprochen worden sei.

Vor Ort gebe es nur begrenzte Möglichkeiten, dem Thema zu begegnen, etwa durch das Abwerben von Fachkräften aus anderen Bundesländern. Die Attraktivität des Berufsbildes hänge von den Arbeitsbedingungen ab. Außerdem gebe es die Überlegung, die Pflichtpraktikanten mit Geld zu unterstützen, um diese damit zu binden. Dafür brauche es eine fünfstellige Summe für 2024. Reichel regte an, Mittel dafür für den Haushalt 2024 anzumelden. (Thomas Schlenz)