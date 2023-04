Plattdeutscher Vorlesewettbewerb: Schülerin aus Hemeln gewinnt bei Entscheid in Bodenfelde

Von: Jürgen Dumnitz

Vorlesewettbewerb vor vierköpfiger Jury und Publikum: Der Moringer Grundschüler Karl Wolkenhauer war einer von 19 Akteuren beim Kreisentscheid des Plattdeutschen Vorlesewettbewerbs in der Aula der Bodenfelder Heinrich-Roth-Gesamtschule. Er qualifizierte sich für den Bezirksentscheid in Nienburg. © Jürgen Dumnitz

Schülerin aus Hemeln erfolgreich bei Platt-Kreisentscheid in Bodenfelde (Landkreis Northeim). 19 Schüler aus den Kreisen Northeim und Göttingen nahmen teil. Die Schule in Hemeln macht sich seit langem für „Platt“ stark.

Bodenfelde/Hemeln – Volle Konzentration herrschte kürzlich in der Aula der Heinrich-Roth-Gesamtschule in Bodenfelde, wo der Kreisentscheid des Plattdeutschen Vorlesewettbewerbs stattfand. Teilnehmer waren 19 Jungen und Mädchen aus Schulen der Landkreise Göttingen und Northeim, die Kurzgeschichten in ostfälischem Platt (das war vorgeschrieben) vortrugen und sich an ihren Schulen bei vorausgegangenen Klassenentscheiden für die Teilnahme qualifizierten.

Hemeln: Irmtraud Gralla Mitglied der Platt-Jury

Zuhörer war die vierköpfige Jury mit dem Vorsitzenden Ernst Schrader (Göttingen-Geismar), Andreas Kompart (Adelebsen), Harl-Heinz Pieper (Friedland) und Irmtraud Gralla (Hemeln), die alle dem Plattdeutschen Forum Südniedersachsen angehören.

Sie bewerteten in drei Kategorien die Lesetechnik (mit Mimik, Gestik), die Betonung (flüssiges Lesen, Sprechpausen, Dramatik) sowie die korrekte Aussprache der plattdeuschen Mundart mit jeweils bis zu maximal 20 Punkten.

Die Gewinner der sechs verschiedenen Altersgruppen, von der Grundschule bis zu den achten Jahrgängen, haben sich für den Regionalentscheid qualifiziert, sagte Annette Rummenhohl als Moderatorin des Wettbewerbes, die zudem Beraterin der Landesschulbehörde für die Region Südniedersachsen und ihre Sprachen im Schulunterricht ist.

Der regionale Bezirksentscheid findet am 24.05.2023 in Nienburg statt und wer sich da qualifiziert kann beim Landesentscheid am 12. Juni in Hannover mit dabei sein.

Regionaler Bezirksentscheid Ende Mai in Nienburg/Weser

Vorbereitet haben den Vorlesewettbewerb an der Gesamtschule die Lehrerinnen Editha Schrader und Katharina Lenck, die Plattdeutsch – so, wie es im Lehrplan vorgesehen ist – im Unterricht anbieten und mit den Schülern zuvor auch geübt haben. Rummenhohl ist sich sicher, dass die Schüler die von ihnen vorgelesenen Geschichten verstanden haben. „Man merkt das schon an den Betonungen an der richtigen Stelle“, sagte sie vor der Siegerehrung. Ausgewählt hatten die Jungen und Mädchen Kurzgeschichten etwa vom dicken fetten Pfannkuchen, von bunt angemalten Fahrrädern oder auch von Pippi Langstrumpf.

Und wenn die Pointen passend vorgetragen wurden, dann gab es auch stets den anerkennenden Beifall der anderen Mitschüler und einiger Eltern in der Schulaula. Ziel des Wettbewerbs ist es, die Freude an der niederdeutschen und saterfriesischen Sprache sowie am Lesen in diesen Sprachen zu wecken, sagte Beraterin Rummenhohl.

Nur selten werde noch Plattdeutsch im Elternhaus gesprochen. Aber etliche Schüler finden die regionale Sprache innerhalb der Landessprache gut. Sie lernten unter dem Motto „Platt mooket klauk“ (Platt macht schlau) fleißig und bereiteten sich gut auf den Lesevergleich vor. (Jürgen Dumnitz)

Sieger des Wettbewerbs Folgende Sieger wurden ausgezeichnet:

Altersgruppe A (3. Klasse, 9 Jahre): Kreis Göttingen – Marie Preisner (Grundschule Adelebsen), Kreis Northeim – Karl Wolkenhauer (Grundschule Moringen). Altersgruppe B (4. Klasse, 10 Jahre) Kreis Göttingen – Marie Mangels (Grundschule Hemeln), Kreis Northeim – Liam Brinkhoff (Grundschule Moringen). Altersgruppe C (5./6. Klasse) Kreis Northeim – Linus Lüdecke (Gymnasium Uslar). Altersgruppe D (7./8. Klasse): Landkreis Northeim – David Rapp (Gesamtschule Bodenfelde).

Die Grundschule in Hemeln macht sich seit längerem für „Platt“ stark. Dafür gibt es extra Unterricht. Allgemein wird im Weserort die Munart hochgehalten.